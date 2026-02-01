Cientos de feligreses se congregan en el santuario de Suyapa

Tegucigalpa – Miles de ciudadanos nacionales y extranjeros de diferentes sectores del país, comenzaron a llegar a las instalaciones de la Iglesia Católica de Suyapa para venerar a la patrona de los hondureños.

Los hondureños han iniciado esta fiesta cargados de fe, devoción y se están uniendo alrededor de la patrona de este país centroamericano, Santa María de Suyapa.

Al conmemorarse el 279 aniversario del hallazgo de la patrona de Honduras, los feligreses han dejado a un lado sus situaciones y se han apersonado a la Basílica de Suyapa para agradecer los milagros que la virgencita ha hecho en sus vidas a lo largo del tiempo.

Los pobladores se han hecho presentes al lugar sin importar su edad, su origen, su profesión, su clase social, y se han acercado desde hace varios días a las instalaciones de la basílica de la Iglesia de Suyapa, en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para conmemorar esta fecha.

Aunque las actividades religiosas iniciaron hace unos días, a partir de este domingo comienza la congregación de peregrinos, muchas personas procedentes de Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Cortés, Copán, Comayagua, Ocotepeque.

Asimismo, feligreses de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. IR