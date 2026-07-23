Científicos instan a retomar proyecto de laboratorio nacional 

Tegucigalpa – Especialistas en ciencia hicieron un llamado a las autoridades a retomar el proyecto del Complejo Científico Industrial de Honduras (Cocinh-Lab), al considerar que este tipo de iniciativas deben convertirse en políticas de Estado y no depender de los cambios de gobierno.

El científico hondureño Marco Tulio Medina sostuvo que la innovación requiere una visión de largo plazo para impulsar la investigación y la producción nacional de medicamentos.

«La innovación requiere de una política integrada, alejando toda la parte ideológica y personalista, para que sea por el bien de Honduras. Solo así podremos avanzar en proyectos para el desarrollo del país», expresó.

En la misma línea, la presidenta del Colegio Químico Farmacéutico de Honduras, María Mercedes Ortega, afirmó que el laboratorio representaba una oportunidad para fortalecer el desarrollo científico del país, y elevar la competitividad internacional de Honduras.

Los expertos coincidieron en que la investigación científica requiere planificación, financiamiento sostenido y continuidad institucional, por lo que instaron a reabrir el debate nacional para la continuidad del complejo científico.

El proyecto fue cancelado a inicios de mes por el Poder Ejecutivo, decisión que paralizó la inversión y provocó la salida del equipo técnico encargado de su desarrollo. AD