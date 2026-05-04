Científicos de la NASA llegan a Panamá para estudiar la biodiversidad tropical

Ciudad de Panamá.– Un grupo de científicos de la NASA llegó a Panamá, junto con un avión especial para investigar, con el fin de estudiar la biodiversidad tropical en el marco de una campaña de colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

«La NASA representa lo mejor del ingenio y la excelencia estadounidense. Al traer esta misión de clase mundial a Panamá, estamos mostrando con orgullo la tecnología estadounidense e inspiramos a la próxima generación de ambos países a soñar en grande, seguir carreras STEM (de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y contribuir a descubrimientos que darán forma a nuestro futuro», dijo el embajador de EE.UU., Kevin Marino Cabrera.

Los científicos y el avión de investigación Gulfstream C-20A llegaron el pasado domingo a Panamá en el marco de la campaña ‘AVUELO’ (Experimento Unificado de Validación Aerotransportada: Tierra a Océano) que realiza la NASA con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que tiene una sede en el país.

La «misión» de los investigadores «combina un radar aerotransportado avanzado con mediciones de campo en entornos terrestres y costeros», ya que el avión se usa como «un laboratorio volador para misiones avanzadas de ciencias de la Tierra», según informó la embajada este lunes en un comunicado.

Esa aeronave está «equipada con un sensor radar de última generación», lo que «proporciona datos únicos sobre ecosistemas desde doseles forestales hasta humedales costeros» y permite a los investigadores «comprender mejor la rica biodiversidad de Panamá».

Hasta el próximo sábado, estudiantes, educadores e investigadores panameños pueden interactuar con científicos de la NASA a través de recorridos por la aeronave, conferencias universitarias y conversaciones técnicas. EFE/ir