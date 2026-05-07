Cien días de gobierno: ASJ señala los problemas de factibilidad y los aciertos con el plan de gobierno del presidente Asfura

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó esta semana su primer informe de “Monitoreo Ciudadano al Plan de Gobierno”, en el que analiza los primeros 100 días de gestión del presidente Nasry Asfura.

El informe estima que uno de los principales problemas radica en el cumplimiento de los objetivos del plan de gobierno, los cuales, según la ASJ, carecen de viabilidad y se construyen más como requisito electoral que como una hoja de ruta viable.

El monitoreo evaluó 349 acciones del plan “¡Juntos Vamos a Estar Bien!”, contrastándolas con indicadores reales y el contexto nacional.

En la presentación participaron los distintos representantes de área de la ASJ: Juan Carlos Aguilar, Nelson Castañeda, Ana Alvarado, Blanca Munguía, Obed García y Edgar Aguilar, bajo la dirección de Carlos Hernández, quien encabezó la conferencia.

“El presidente dijo: no me midan por unos días, sino por los resultados, y es precisamente lo que vamos a hacer: valorar si hay resultados o si solo son actividades”, expresaron durante la conferencia.

Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia

Democracia y transparencia

El director de Democracia y Transparencia, Juan Carlos Aguilar, explicó que Honduras continúa con problemas estructurales históricos como el clientelismo, la corrupción, la politización institucional y la burocracia estatal, factores que, según han dificultado el arranque del nuevo gobierno.

Apuntó que la ausencia de una transición ordenada tras las elecciones y la aprobación tardía del presupuesto nacional provocaron lentitud en la ejecución de políticas públicas.

“Todavía no está conformado en un 100% ese gabinete desde la integralidad y desde su estructura, eso hace más lenta las instituciones e impide el desarrollo adecuado”, afirmó.

El analista también identificó varias promesas en materia de transparencia del plan de gobierno que aún no muestran avances significativos, entre ellas la aprobación de la creación de una fiscalía independiente contra la corrupción y la implementación del la ley del querellante adhesivo.

Incluyó la materia de acceso a la información pública, al revelar que cerca de 2 mil solicitudes ciudadanas no fueron respondidas por las instituciones estatales en este periodo.

No obstante, reconoció algunos procesos en marcha, como la discusión de una nueva Ley de Contratación del Estado y las reformas electorales que el gobierno pretende presentar antes de octubre.

Aguilar aseguró que el combate a la corrupción no puede limitarse únicamente a políticas o leyes aisladas, sino que debe abordarse como “un problema sistémico e histórico”.

El director de Democracia y Transparencia cuestionó que varios programas estatales sean dirigidos directamente desde Casa Presidencial, situación que, a su criterio, puede generar un modelo de hiperpresidencialismo.

“El presidente debe ser la cabeza estratégica, pero no atribuirse la microgerencia”, sostuvo.

Como parte de sus recomendaciones planteó la creación de un sistema integral de transparencia y rendición de cuentas que incluya gestión de riesgos, fortalecimiento del servicio civil y mecanismos de denuncia y protección ciudadana.

Pidió que el gobierno convierta su plan de gobierno en un instrumento operativo con metas claras, responsables institucionales y plazos definidos.

Director de Seguridad y Justicia, Nelson Castañeda

Seguridad y Justicia

El director de Seguridad y Justicia, Nelson Castañeda, presentó estadísticas importantes que remarcan que el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en tres delitos principales: Homicidios, extorsión y posesión ilegal de armas.

Señaló que Honduras pasó de una tasa de homicidios de 86.5 en 2011 a 23.8 en la actualidad, aunque remarcó que el país todavía triplica el promedio mundial.

“¿Por qué si ha reducido tanto los homicidios nadie está contento? Porque el 90% de los casos quedan impunes”, expresó.

El representante de mostró preocupación por el incremento de los femicidios y la violencia basada en género, por lo que Honduras continúa como uno de los países más afectados de América Latina en este tipo de delitos.

Castañeda advirtió además sobre el crecimiento de otros delitos como el narcomenudeo, la trata de personas y los secuestros en los últimos meses.

Entre las propuestas señaladas está la incorporación de 4 mil nuevos policías cada año, meta que, según Castañeda, resulta difícil de cumplir con las condiciones financieras actuales. “El presupuesto no da para incorporar cuatro mil policías al año”, sostuvo.

Lamentó que todavía no existan asignaciones específicas para fortalecer instituciones investigativas como la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La organización insistió en la necesidad de profesionalizar fiscales, jueces e investigadores, así como establecer indicadores claros que permitan medir avances reales en materia de seguridad y justicia.

Directora de Educación, Ana Jansy Alvarado

Educación

Durante la presentación, la directora de Educación, Ana Jansy Alvarado, señaló que el principal reto para el gobierno está en los más de 1.2 millones de estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo.

La organización advirtió que la cobertura educativa pasó de un 70% en 2014 a un 63% en la actualidad, situación agravada tras la pandemia de COVID-19, que provocó el abandono escolar de miles de estudiantes.

Según ASJ, los últimos estudios internacionales reflejan que Honduras se encuentra 35 puntos por debajo del promedio regional en medición de desempeño académico, evidenciando importantes rezagos en calidad educativa.

Alvarado reconoció algunas acciones implementadas por el gobierno en el inicio de su gestión, entre ellas el desarrollo del año escolar bajo un calendario de 200 días, la entrega de la merienda escolar desde el primer día de clases, la distribución de textos y el pago pendiente a docentes.

También resaltó medidas orientadas al ordenamiento del sistema educativo, como la cancelación de algunas plazas administrativas para reorientar esos recursos hacia la contratación de maestros frente a aula.

Entre las principales recomendaciones, ASJ planteó la necesidad de identificar nominalmente a los estudiantes que abandonaron sus estudios para impulsar estrategias municipales de reincorporación escolar.

La organización también recomendó fortalecer la participación de los gobiernos municipales en las políticas educativas mediante programas como “Municipios Campeones por la Educación”, orientados a reducir la deserción escolar.

“Es fundamental recuperar la matrícula y asegurar que quienes hoy están en las aulas no abandonen nuevamente el sistema educativo”, sostuvo.

Directora de Salud, Blanca Munguía

Salud

La directora de Salud, Blanca Munguía, alertó sobre una profunda crisis en el sistema sanitario hondureño

Munguía afirmó que Honduras registra la segunda tasa más alta de mortalidad materna e infantil en Centroamérica, calificando la situación como “un sistema que mata madres y niños”, debido a que muchas de estas muertes serían prevenibles con atención oportuna.

La especialista también advirtió que aproximadamente 2.5 millones de hondureños no tienen acceso a medicamentos. A esto le suma que más de 12,000 pacientes permanecen en lista de espera para cirugías, con casos que superan los tres meses sin atención.

Según Munguía, el plan de gobierno contempla acciones principalmente “curativas” y no abordan las causas estructurales del problema.

“Es necesario pasar de un enfoque de atención de enfermedad a uno de prevención y atención primaria”, enfatizó, al advertir que sin este cambio el sistema continuará saturado.

Entre las acciones recientes, destacó la implementación de un piloto para reducir la mora quirúrgica, que ha permitido registrar 430 cirugías pendientes, así como la creación de un censo de pacientes para dimensionar la demanda real del sistema de salud.

También valoró el proceso de depuración del recurso humano en la Secretaría de Salud, señalando que cerca del 70% del presupuesto se destina a personal, aunque insistió en que estas acciones deben ampliarse para lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Finalmente, Munguía hizo un llamado a construir un plan nacional de salud a largo plazo, que trascienda los períodos de gobierno y esté basado en indicadores claros de transparencia y resultados.

Subdirector de Gobernanza Económica, Obed García

Economía

El subdirector de Gobernanza Económica, Obed García, señaló que el país mantiene una baja capacidad para captar inversión privada nacional y extranjera.

“El problema no es solamente generar crecimiento económico, sino crear empleos de calidad y oportunidades sostenibles para la población”, expuso durante la evaluación.

El economista indicó que, aunque el plan de gobierno menciona aspectos relacionados con la mejora del clima de inversión, formalización de la economía y estabilidad macroeconómica, todavía no existe una hoja de ruta claramente definida para la atracción de inversiones y la generación de empleo.

Entre los aspectos positivos identificados por ASJ, García destacó la mejora en algunos indicadores de riesgo país y riesgo soberano, lo que podría abrir oportunidades para atraer capital extranjero y mejorar las condiciones financieras del país.

Asimismo, mencionó la aprobación de una ley de empleo parcial y la priorización de proyectos de infraestructura.

Sin embargo, aclaró que muchas de estas acciones siguen siendo “medidas paliativas” y no soluciones estructurales para los problemas económicos del país.

El especialista recordó que Honduras perdió cerca de 40 mil empleos en años recientes debido al cierre de empresas y la salida de industrias como maquilas, mientras unas 300 mil personas continúan desempleadas y gran parte de la población ocupada permanece en condiciones de informalidad laboral.

El experto planteó mejorar la ejecución de la inversión pública, ampliar la base tributaria y facilitar los procesos de formalización para empresas y trabajadores.

“Generar más empleo formal permitirá mejorar las condiciones económicas y atender de manera transversal muchos de los problemas que enfrenta el país”, concluyó.

Especialista en energía de ASJ, Edgar Aguilar

Energía

El especialista en energía de ASJ, Edgar Aguilar, aseguró que el sistema energético hondureño está en condiciones graves, al dejar de facturar alrededor de 18 mil millones de lempiras al año debido a pérdidas técnicas y energía consumida que no es pagada.

“En un país a oscuras no hay ni educación, ni salud, ni seguridad, ni una economía que crece” con estas palabras inició su exposición Aguilar.

La organización señaló además que la deuda de la estatal energética supera los 114 mil millones de lempiras, que representa aproximadamente una cuarta parte de la deuda pública nacional.

“Lo que unos no pagan, lo cubrimos todos con tarifas, impuestos y menos inversión en salud y educación”, afirmó Aguilar.

Alertó sobre la falta de inversión en infraestructura energética, al establecer que Honduras necesita al menos 95 mil millones de lempiras para evitar una crisis de abastecimiento eléctrico en los próximos años.

Aguilar explicó que actualmente existe un “círculo vicioso” donde las pérdidas financieras de la ENEE drenan fondos públicos, elevan costos y limitan la modernización del sistema.

Pese a las críticas, mencionó que el gobierno va por buen camino con los convenios para fortalecer la red de transmisión eléctrica, asignaciones presupuestarias para medidores inteligentes y proyectos de modernización de hidroeléctricas.

También destacó la restitución de criterios técnicos en la fijación de tarifas eléctricas y avances para fortalecer la generación renovable y el autoconsumo energético.

ASJ insistió en la necesidad de separar las áreas de generación, transmisión y distribución de la ENEE, además de derogar el Decreto 46-2022 y garantizar la independencia del operador del sistema eléctrico y de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

“Es tiempo de quitarle la ENEE de la mano de los políticos”, sostuvo Aguilar.

Coordinador de proyectos digitales de ASJ, Jorge Coello

Gobernómetro

Tras la conferencia de cada uno de sus directores de área, presentó la plataforma digital “Gobernómetro”, una herramienta que permitirá dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Gobierno 2026-2030 y facilitar el acceso de la ciudadanía a datos de evaluación sobre las acciones priorizadas por el Ejecutivo.

El coordinador de proyectos digitales de ASJ, Jorge Coello, explicó que la plataforma concentra información de 184 acciones seleccionadas de un total de 349 contenidas en el plan de gobierno, las cuales serán monitoreadas de forma continua durante los cuatro años de gestión.

Coello detalló que el sistema clasifica las acciones en tres niveles de seguimiento: corto, mediano y largo plazo, permitiendo visualizar el avance del gobierno en diferentes etapas. En el caso del corto plazo, correspondiente a los primeros 100 días, señaló que de 59 acciones evaluadas, 13 ya han sido cumplidas, 17 están en proceso y 29 aún no han iniciado.

La herramienta permite desglosar el avance por sectores como seguridad, energía, salud, educación y cambio climático, con información verificable y enlaces de respaldo que explican el estado de cada acción.

El portal estará disponible de forma pública a través del sitio web de la ASJ. Será actualizado de manera constante durante toda la administración, como un mecanismo de seguimiento permanente al desempeño del gobierno.

Presidente ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández

Retos para el país

El presidente ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, concluyó la presentación con una advertencia sobre la persistencia de graves problemas estructurales en Honduras.

“La corrupción mata porque le roba oportunidades a los niños, a las familias y al desarrollo del país”, reafirmó, apuntando que en el plan de gobierno solo se mencione de forma limitada la lucha contra este flagelo.

El titular de ASJ también expresó preocupación por la situación de seguridad y justicia, reflejado en casos recientes de violencia que como la muerte del pastor Óscar Núñez, que según dijo, es culpa de fallas en la coordinación institucional.

También cuestionó el uso de recursos públicos en el sector educativo y sanitario, señalando que existen millones de lempiras destinados a personal o proyectos que no generan impacto directo en la población. En ese sentido, llamó a mejorar la eficiencia del gasto y la transparencia en la ejecución presupuestaria.

Cerró su participación con una reflexión: “El país necesita acciones concretas, no solo discursos. Necesitamos resultados medibles y decisiones basadas en datos”.

Finalmente, Hernández reiteró en la importancia de tomar decisiones basadas en evidencia y no en intenciones políticas, por lo que promovió el uso de la plataforma “Gobernómetro” entre todos los asistentes. AD