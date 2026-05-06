Cien días: ASJ advierte falta de viabilidad en el cumplimiento de los objetivos del plan de gobierno

Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó este miércoles su primer informe de “Monitoreo Ciudadano al Plan de Gobierno”, en el que analiza los primeros 100 días de gestión del presidente Nasry Asfura.

El informe estima que uno de los principales problemas radica en el cumplimiento de los objetivos del plan de gobierno, los cuales, según la ASJ, carecen de viabilidad y se construyen más como requisito electoral que como una hoja de ruta viable.

El monitoreo evaluó 349 acciones del plan “¡Juntos Vamos a Estar Bien!”, contrastándolas con indicadores reales y el contexto nacional.

En la presentación participaron los distintos representantes de área de la ASJ: Juan Carlos Aguilar, Nelson Castañeda, Ana Alvarado, Blanca Munguía, Obed García y Edgar Aguilar, bajo la dirección de Carlos Hernández, quien encabezó la conferencia.

Falta de transición adecuada

De acuerdo con el informe, la transición a un nuevo gobierno fue desordenada por factores como el clientelismo y la corrupción, que limitaron la capacidad institucional para generar resultados concretos.

Esto se traslada a materia de democracia y transparencia, al considerar que muchas denuncias de corrupción se mantienen en impunidad. Sumado a ello, Juan Carlos Aguilar señaló que herramientas clave propuestas en el plan, como la propuesta de querellante adhesivo o la Ley de Colaboración Eficaz, aún no muestran avances significativos.

Limitaciones presupuestarias

En el área de seguridad, Nelson Castañeda evidenció una brecha entre las promesas y la capacidad presupuestaria, por ejemplo, el proyecto de incorporar 4,000 policías al año, algo que los recursos actuales solo permiten contratar una fracción de esa cifra.

Por su parte, Ana Alvarado destacó que, aunque se dio un inicio tranquilo en aspectos necesarios para la continuidad del año escolar, el sistema educativo enfrenta desafíos profundos, entre ellos la exclusión y deserción de una parte significativa de la niñez y juventud del sistema educativo.

Con respecto a la salud, Blanca Munguía subrayó que persisten problemas como la alta mortalidad materna e infantil, así como una mora quirúrgica que afecta a miles de pacientes. El informe cuestiona que el enfoque del plan siga siendo mayormente paleativo, sin fortalecer a largo plazo los problemas estructurales.

Economía, empleo y energía

En materia económica, Obed García enfatizó la necesidad de impulsar la inversión, especialmente ante la pérdida de empleos vinculada al cierre de maquilas y otras empresas, así como fortalecer la producción agrícola.

Para el sector energético, Edgar Aguilar alertó sobre pérdidas diarias millonarias y la falta de avances en reformas industriales, al solicitar la autonomía y modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Lanzamiento del “Gobernómetro”

Como parte de este ejercicio de transparencia, la ASJ presentó la plataforma digital “Gobernómetro”, una herramienta interactiva que permitirá monitorear 184 acciones priorizadas del plan de gobierno y dar seguimiento ciudadano en tiempo real.

La plataforma será actualizada de forma constante para reflejar el avance de las acciones gubernamentales y está diseñada con una interfaz sencilla, de modo que cualquier ciudadano pueda consultarla fácilmente por medio del portal oficial de la ASJ.

Los miembros delaASJ concluyeron que, aunque existen avances en algunas áreas, es necesario dejar atrás la improvisación, y avanzar hacia una gestión pública basada en evidencia, planificación técnica y rendición de cuentas. “Lo que no se mide no se puede mejorar”, enfatiza el eslógan de la presentación. AD