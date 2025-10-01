Cielo nublado y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas se esperan en gran parte del país

Tegucigalpa- Honduras amanece este miércoles bajo la influencia de una vaguada en superficie que, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, generará cielo nublado y precipitaciones dispersas acompañadas de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional.

El meteorólogo Víctor Ortega detalló que las lluvias serán más intensas y con mayores acumulados en zonas del suroccidente, centro y sur del país.

En cuanto a las temperaturas, se esperan los siguientes registros: Atlántida: máxima 31°C, mínima 28°C

Choluteca: máxima 34°C, mínima 24°C

Colón: máxima 33°C, mínima 25°C

Comayagua: máxima 30°C, mínima 20°C

Copán: máxima 29°C, mínima 23°C

Cortés: máxima 33°C, mínima 24°C

El Paraíso: máxima 27°C, mínima 19°C

Francisco Morazán: máxima 28°C, mínima 20°C

Gracias a Dios: máxima 29°C, mínima 25°C

Intibucá: máxima 23°C, mínima 14°C

Islas de la Bahía: máxima 32°C, mínima 26°C

La Paz: máxima 30°C, mínima 20°C

Lempira: máxima 28°C, mínima 18°C

Ocotepeque: máxima 29°C, mínima 18°C

Olancho: máxima 32°C, mínima 23°C

Santa Bárbara: máxima 32°C, mínima 21°C

Valle: máxima 34°C, mínima 23°C

Yoro: máxima 31°C, mínima 20°C

En el litoral Caribe se espera un oleaje de 1 a 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará entre 2 y 4 pies.

Asimismo, se informó que la fase lunar se encuentra en cuarto creciente. La salida del sol será a las 5:38 a.m. y la puesta a las 5:39 p.m. LB