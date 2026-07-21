CIDH publica acuerdo de solución amistosa sobre destitución disciplinaria de juez hondureño

Washington, DC – La Comisión Interamericana (CIDH) comunicó en las últimas horas su decisión de aprobar y publicar el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) del Caso 15.377 R.O.V.C. de Honduras, mediante su Informe de Homologación No. 76/26.

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la destitución disciplinaria de R.O.V.C. (Renán Oswaldo Vindel Castellón) juez de ejecución de penas, por supuestos hechos vinculados a la prolongación indebida de la reclusión de una persona y a una controversia sobre la interpretación de las normas que regulaban las competencias de su cargo.

Al respecto, la parte peticionaria sostiene que la sanción fue arbitraria y desproporcionada al atribuirle individualmente responsabilidades de deficiencias institucionales y de un marco normativo ambiguo, y que la desaparición del órgano competente para su impugnación lo privó de un recurso judicial efectivo para cuestionar su destitución.

El 7 de agosto de 2025, las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa para la adopción e implementación de medidas de reparación. Entre las medidas, el Estado se comprometió a restituir a R.O.V.C. en la función judicial, así como a cubrir los montos de salario, vacaciones, jubilación y de seguridad social correspondientes al tiempo que no ejerció funciones.

La Comisión verificó que el Poder Judicial de Honduras restituyó a R.O.V.C y le proporcionó la capacitación necesaria para el desempeño del cargo. Asimismo, el Estado cubrió los montos económicos y de seguridad social pactados con la parte peticionaria en los plazos y formas acordados.

Con base en la información y los medios de prueba aportados, la CIDH verificó el cumplimiento total de las medidas concertadas y, por tanto, del acuerdo de solución amistosa y dispuso el cierre del caso. JS