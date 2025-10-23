CIDH conoce in situ estatus de la medidas cautelares en Honduras

Tegucigalpa / Washington — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó la visita de trabajo, liderada por la vicepresidenta de la CIDH y relatora para Honduras, Andrea Pochak, que realizó al país con el objetivo de sostener reuniones bilaterales y sesiones de trabajo relacionadas con medidas cautelares, además de realizar una capacitación dirigida a representantes de la sociedad civil, así como a funcionarios de instituciones estatales.

Durante la jornada, que se desarrolló del 8 al 10 de octubre, la delegación se reunió con el ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra Lanza; el asesor ministerial de cancillería, Roberto Ramos Bustos y autoridades implementadoras de las medidas cautelares, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad y el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y el Ministerio Público.

Pochak se reunió durante cuatro oportunidades para profundizar sobre medidas cautelares vigentes para la protección de personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas y entidades del Estado.

La relatora para Honduras también escuchó sobre los avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones que la Comisión realizó en el informe país del año 2024 en las voces de representantes de la sociedad civil. VC