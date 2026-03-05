CICIH sigue siendo una exigencia: Joaquín Mejía cuestiona falta de acciones de nuevas autoridades

Tegucigalpa- El abogado y analista Joaquín Mejía Rivera señaló que, tras 37 días de la administración del presidente Nasry Asfura, no se han adoptado medidas concretas para retomar las negociaciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) orientadas a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Mejía recordó que también han transcurrido 37 días desde la instalación del actual Congreso Nacional, que cuenta con un cogobierno y mayoría suficiente para impulsar las reformas legales que la ONU habría solicitado como condición para establecer la CICIH en el país. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no se ha abierto ningún debate formal sobre el tema.

El país necesita señales claras de voluntad política. No basta con discursos; se requieren acciones concretas para avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad, expresó.

El abogado también cuestionó que sectores políticos que anteriormente exigían con firmeza la llegada de la CICIH y criticaban su no instalación, ahora no estén colocando el tema en el centro de su agenda pública.

La instalación de la CICIH ha sido una de las principales demandas de diversos sectores sociales y de la sociedad civil, que consideran clave la creación de un mecanismo internacional independiente para fortalecer la investigación y judicialización de casos de corrupción en Honduras.LB