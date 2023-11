CICIH podría llegar a Honduras bajo otro nombre

Tegucigalpa – La Comisión Internacional Anticorrupción podría llegar bajo otro nombre y no como se denomina popularmente, calificativo que se asignó a causa de la similitud que existe con mecanismo internacional que se instaló en el país vecino Guatemala donde se le conoce como Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

– Sobre la posible instalación de un mecanismo internacional en Honduras, existe mucha desinformación y la ciudadanía debe consultar las fuentes oficiales, en este caso la Cancillería o la secretaría de la ONU, exhortó la entrevistada.

En conversación con Proceso Digital, la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, apuntó que “el memorándum de entendimiento habla de un posible mecanismo, esto es en este momento la terminología legal que estamos utilizando hasta la firma del memorándum de entendimiento entre las dos partes”, manifestó la representante de la ONU en Honduras.

Aunque la alta funcionaria no confirmó, ni descartó otro nombre, enfatizó que, la terminología con la que puede llegar lo que hasta ahora la población conoce como CICIH es un “mecanismo internacional, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad”.

“A nivel popular se habla de CICIH en Honduras, pero lo que está escrito en el memorándum de entendimiento que Naciones Unidas y el gobierno de Honduras firmaron al final de 2022, indica el proceso para una eventual instalación de un mecanismo internacional, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad

Proceso

En 2016, tras cuestionamientos al expresidente Juan Orlando Hernández y a personas que formaban parte de su gabinete, ingresó al país una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero se fue en enero de 2020 por falta de voluntad política.

El año anterior, tras su investidura como presidenta de Honduras, Xiomara Castro envió una carta a la ONU para la instalación de la CICIH y este paso fue sellado con la firma de un memorándum de entendimiento.

Sin embargo, se debe seguir un proceso, por lo que, la instalación de la CICIH podría tardar meses o años.

¿Dónde estamos?

La Coordinadora Residente de la ONU en Honduras respondió a la consulta sobre ¿dónde estamos? en el proceso de la instalación en honduras de dicho mecanismo y resumió que actualmente se cursa la etapa post firma del memorándum de entendimiento.

Caviló que con el memorándum se activó el despliegue de un grupo de expertos de las Naciones Unidas que ya están trabajando hace varios meses para analizar la existencia de las condiciones mínimas para un eventual mecanismo internacional, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad.

El grupo de expertos ya ha visitado Honduras cuatro veces y se ha encontrado con una variedad de actores, entre ellos representantes del Poder Legislativo, Judicial y Legislativo así como sociedad civil y el sector privado.

El memorándum también incluye preparar un borrador de un posible convenio para el eventual mecanismo internacional, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad.

La presidenta Xiomara Castro ya presentó al secretario general de Naciones Unidas en septiembre pasado este borrador, apuntó.

Ahora lo que tiene que pasar es el establecimiento de un equipo de trabajo entre Naciones Unidas y el gobierno de Honduras para iniciar a revisar este borrador como documento que se ha presentado y poder identificar en el seno de estas conversaciones las bases de los hallazgos.

“Con los insumos del mismo grupo de expertos se debe ver la forma que tendría este mecanismo y que tipo de reforma sería necesaria. Hay todo un debate alrededor de una reforma constitucional y diferentes figuras”, zanjó.

CICIH, el origen

El término CICIH nació a causa de la instalación en Guatemala de un mecanismo internacional por parte de la ONU denominado Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

De ahí fue fácil para la población hondureña asimilar el mecanismo internacional y solo asignar la geografía para asignar, por lo que a la G de la CICIG se le reemplazó con una H.

La CICIG comenzó operaciones en agosto del 2007, pero Guatemala se despidió de la misma en septiembre de 2019.

Así la CICIH no es más que la terminología popular con el que mecanismo internacional, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad podría o no llegar a Honduras, ambas son opciones ya que no afectan la esencia de la colaboración internacional para luchar contra la corrupción y la impunidad. (RO)