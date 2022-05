CICIH deberá actuar con libertad, no sería bueno que el Gobierno ponga límites: Monseñor Garachana

Tegucigalpa- Hay que pedir ayuda para erradicar corrupción, la experiencia indica que no podemos solos, dijo este martes el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garachana, al referirse a la instalación en Honduras de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que deberá actuar sin limitaciones.

-Se debe actuar rápidamente contra aquellos que más daño hacen a la economia y limitan el bienestar de la población

Monseñor señaló que se experimentan dificultades para enfrentar el gravísimo problema de la corrupción, que ya es crónico y no se puede estar solo con la esperanza espontánea de que todo se va a arreglar, porqué no es fácil, aunque existe el deseo en toda la población de erradicar la corrupción.

También destacó la importancia de que la Comisión no tenga imposiciones limitantes de ningún tipo ni de ningun sector iniciando con el Gobierno.

Por ello hay que pedir ayuda porque ya la experiencia ha demostrado que no se puede erradicar los graves daños que produce la corrupción y en este caso pedir ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es pertinente por los buenos frutos que se lograrían en el país en esa lucha contra la corrupción.

Destacó que ya estuvo en el país la delegación de la ONU, para calibrar el ambiente de la situación y se percibe que las diversas instancias consultadas por unanimidad “somos partidarios de la instalación de Cicih”

Sin límites

De acuerdo con monseñor Garachana, ya hay en el país un punto de partida con investigaciones que se han realizado por ejemplo del CNA, y partiendo de allí se puede hacer un discernimiento de cuáles son los lugares, las instituciones y las personas donde la corrupción es mayor y está haciendo mayor daño al país.

Lo primero es actuar contra aquellos que están causando el mayor daño en la economía nacional, particularmente a recursos para el desarrollo de la educación, salud, es decir todos los puntos críticos que más perjudican el bien de la población, acentuó.

De igual forma mencionó que ya hay también un camino de trabajo favorable en cuanto a algunas normativas que en tiempos pasados hicieron daño como la Ley de Secretos, ya derogada, y se espera que ese tipo de leyes vayan cambiando para ir favoreciendo la institucionalidad.

De modo que ya se han dado algunos pasos de crear el ambiente de limpiar el terreno con ese tipo de legislación que pueda impedir una lucha eficaz contra la corrupción, reiteró.

Y el trabajo de la CICIH, deberá ser sin límites “no podemos empezar poniendo límites, el Gobierno no puede poner límites porque entonces ya estaríamos quebrantando un poco como el criterio de Independencia el criterio de imparcialidad”, subrayó.

“No sería bueno empezar poniendo limitaciones y especialmente por parte del Gobierno limitaciones, -que estos años no sé toquen, que estas personas no se les investiguen-, creo que hay que dejar esa Independencia y no poner condiciones para que puedan trabajar con independencia”, concluyó.LB