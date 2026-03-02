CICESCT y la Fundación Acción contra el Hambre firmaron un convenio para fortalecer la lucha contra la trata de personas en Honduras

Tegucigalpa- La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) firmó un convenio marco de cooperación con la Fundación Acción contra el Hambre (ACH), con el propósito de fortalecer acciones conjuntas de prevención, formación y atención a víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial.

El convenio permitirá coordinar capacitaciones, talleres, campañas y otras iniciativas orientadas a la prevención de estos delitos, así como articular esfuerzos para la atención y posible asistencia a víctimas y sobrevivientes. Asimismo, ambas instituciones acordaron brindarse apoyo técnico y logístico y desarrollar materiales informativos conjuntos, garantizando la confidencialidad y protección de datos.

Durante la firma, la Secretaria Ejecutiva de la CICESCT, Sua Martínez Ibarra, expresó que “este convenio representa un paso importante para fortalecer la prevención y la respuesta integral frente a la trata de personas y la explotación sexual comercial, mediante alianzas que amplían nuestro alcance y refuerzan la protección de las poblaciones más vulnerables”.

Por su parte, la administradora país de la Fundación Acción contra el Hambre en Honduras, Esther Paola Fúnez, manifestó que “este acuerdo no solo simboliza la suma de esfuerzos si no una confianza mutua y una visión compartida para los más vulnerables y la salvaguarda de las personas”.

Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso de trabajar de manera articulada en la prevención, protección y atención de las víctimas, contribuyendo a la defensa de sus derechos y dignidad. IR