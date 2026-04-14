CICESCT y ASF Canadá socializaron la guía de identificación de víctimas de Trata de Personas en Copán Ruinas

Tegucigalpa – Con el objetivo de fortalecer las capacidades de actores clave en zonas estratégicas del país, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en conjunto con la Asociación de Abogados sin Fronteras Canadá (ASF Canadá), socializó la Guía de Detección de Víctimas de Trata de Personas con autoridades municipales de Copán Ruinas.

La actividad se desarrolló como parte de los esfuerzos orientados a mejorar la identificación temprana de posibles víctimas de trata de personas, especialmente en los puntos fronterizos como Aguascalientes y El Florido, donde el riesgo de este delito se incrementa debido al alto flujo de personas. En línea con las prioridades establecidas en el plan de gobierno del presidente Nasry Asfura.

“Con el apoyo de Abogados sin Fronteras del Gobierno de Canadá, hemos fortalecido las capacidades de las instituciones en Copán Ruinas mediante la capacitación en la guía de detección de víctimas de trata de personas; además, la conformación del comité local representa un llamado a la acción para prevenir este delito y garantizar una atención integral que contribuya a la reparación del daño a las víctimas sobrevivientes”, expresó la secretaria ejecutiva de CICESCT, Sua Martínez Ibarra.

Durante la jornada, se presentó una herramienta práctica que facilita la detección de víctimas mediante criterios claros, permitiendo a los actores de primera línea establecer contacto oportuno con las autoridades competentes y garantizar así la asistencia y el rescate adecuado de las personas afectadas.

Sua Martínez.

Asimismo, la iniciativa promueve la participación de instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil y otros sectores, fomentando el análisis y la comprensión del rol que cada uno desempeña en la prevención y detección de la trata de personas.

Este proceso formativo se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para combatir la trata de personas en el norte de Centroamérica y Colombia (FINTRATA)”, implementado por ASF Canadá y financiado por el Gobierno de Canadá a través del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Lucha contra el Crimen (PARCLC). JS