CICESCT y Abogados Sin Fronteras Canadá lanzan Guía de Detección de Víctimas de Trata de Personas

Tegucigalpa – La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), con el apoyo técnico de la Asociación de Abogados Sin Fronteras Canadá, realizó el lanzamiento de la Guía de Detección de Víctimas de Trata de Personas, una herramienta orientada a fortalecer las capacidades de identificación temprana de posibles víctimas en distintos espacios del país.

Esta guía está dirigida a personal de educación, migración, relaciones exteriores, salud, trabajo, seguridad, organizaciones de sociedad civil y otros entes estratégicos, quienes, desde sus funciones, pueden estar en contacto con posibles víctimas y desempeñan un papel clave en la detección de señales de alerta y la activación de los mecanismos de atención correspondientes.

“Esta guía de detección es un instrumento técnico que permitirá identificar y visibilizar posibles casos de trata de personas desde distintos sectores, como turismo, migración, educación y también en las representaciones diplomáticas de Honduras en el exterior. Se trata de una guía de actuación que brindará herramientas para que el personal que labora en embajadas y consulados pueda atender de manera adecuada a sobrevivientes de trata de personas”, expresó Sua Martínez, secretaria ejecutiva de la CICESCT.

Asimismo, hizo un llamado a las instituciones y actores presentes a convertirse en agentes multiplicadores de esta herramienta. “Queremos que ustedes sean un efecto multiplicador y que esta guía de actuación pueda replicarse ampliamente, de manera que más personas puedan identificar señales de alerta y detectar posibles vulneraciones de derechos en sus espacios de trabajo”, agregó.

“Reconocemos el compromiso de las autoridades con la protección de la niñez y la lucha contra la trata de personas. El gobierno del presidente Asfura nos ha reiterado la importancia de continuar fortaleciendo las acciones para combatir las redes de trata y seguir garantizando la protección de niñas, niños y adolescentes”, señaló.

El lanzamiento contó con la participación de Lucas Valderas, jefe de misión deASF Canadá; la ingeniera Kathia Marcela Crivelli, viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH); la abogada Andrea Valeska Reyes, subsecretaria de Promoción de la SEDH; y la abogada Ada María Mejía, ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), entre otras autoridades y representantes institucionales, quienes destacaron la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la trata de personas y garantizar la protección de las víctimas. JS