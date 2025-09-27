CICESCT se suma a operativos durante feriado Morazánico

Tegucigalpa- La titular de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), Sua Martínez anunció que esta institución se suma a los operativos durante el feriado Morazánico, particularmente en zonas turísticas, con el fin de prevenir la trata de personas.

Martínez dijo que se instalarán en los puntos estratégicos de las ciudades principales como La Ceiba, Roatán, San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde ya están presentes los equipos de respuesta inmediata.

“Nos sumamos a la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM) porque es importante prevenir ese delito, no sabemos si un niño o un adolecente que va con sus padres en un descuido puede ser llevado, a través de engaños o chantaje o una simple falsa promesa”, indicó.

La funcionaria dijo que la población puede hacer sus denuncias ante cualquier sospecha al número de teléfono 8990-5187 del Grupo de Respuesta Inmediata de la CICEST. VC