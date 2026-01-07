CICESCT reporta el primer rescate de superviviente de trata de 2026

Tegucigalpa- La directora ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sua Martínez, informó del primer rescate de víctimas de este flagelo en el año 2026.

“Las víctimas rescatadas para el cierre del 2025 fueron 96 y en los primeros siete del 2026 ya se reporta el primer rescate de una niña sobreviviente”, dijo la funcionaria al destacar que cada sobreviviente rescatada es un avance significativo al arrebatársela a la delincuencia.

El rescate se produjo en la zona norte del país y se trata de una menor de edad.

Martínez destacó que la buena noticia representa más que una estadística, es un ser humano que necesita atención, protección y sobre todo atención integral.

(Leer) Honduras destaca en el nivel 2 en la lucha contra la trata de personas por sus avances en prevención y atención a víctimas

La secretaria del CICESCT afirmó que la trata de personas es permanente por lo que hay que estar alerta ante este transnacional, “es el tercer delito más lucrativo del mundo, primero es el narcotráfico y luego las armas”, refirió. VC