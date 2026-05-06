CICESCT reporta avances y el rescate de víctimas de trata en primer cuatrimestre de 2026

Tegucigalpa – La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), reporta el rescate de 18 víctimas de Trata de Personas y Pornografía Infantil durante el periodo comprendido en los primeros 100 días de gestión del Presidente Nasry Asfura.

El 77 % de las víctimas son menores de edad (10 niñas y 4 niños), además de tres mujeres adultas y un hombre. Este resultado refleja el fortalecimiento de las acciones de persecución en protección de la niñez y adolescencia.

Cabe destacar que siete de los menores atendidos fueron víctimas de pornografía infantil, mientras que los demás casos corresponden al delito de trata de personas en distintas modalidades, principalmente con fines de explotación sexual.

Como parte de la estrategia de prevención, se han desarrollado múltiples jornadas de capacitación y sensibilización a nivel nacional, alcanzando 3 mil 604 personas de distintos sectores sociales, buscando generar conciencia, reducir los factores de riesgo y promover una cultura de denuncia y protección, especialmente en comunidades en condición de vulnerabilidad.

La CICESCT ha fortalecido su presencia territorial mediante la creación, reactivación y fortalecimiento de 15 comités locales en distintos municipios del país. Asimismo, en conjunto con la Asociación de Abogados sin Fronteras Canadá, ha socializado la Guía de Detección de Víctimas con personal de la Policía Nacional en proceso de ascenso, comités locales y actores clave en puntos estratégicos. Estas acciones permiten una respuesta más coordinada y efectiva entre las instituciones del Estado y las comunidades.

La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), como parte del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y bajo el liderazgo de la Designada Presidencial, María Antonieta Mejía, continúa fortaleciendo acciones orientadas a la protección integral de la niñez y adolescencia en el país.

El Gobierno, a través de la CICESCT y en coordinación con aliados estratégicos, también ha impulsado acciones de cooperación, asistencia humanitaria y repatriación de víctimas, reafirmando su compromiso con una respuesta integral y humana ante este delito. Honduras avanza con pasos firmes hacia la protección de su población, reflejando el trabajo articulado del Gobierno en favor de la justicia y la vida. JS