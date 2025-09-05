CICESCT inaugura Oficina Regional en Ocotepeque y refuerza la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas en la zona fronteriza

Tegucigalpa – Con un acto oficial y el firme compromiso de fortalecer la lucha contra los delitos de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) inauguró su nueva oficina regional en el municipio de Nueva Ocotepeque, convirtiéndose en la séptima sede a nivel nacional.

Este importante paso se da como resultado de la firma del Convenio de Cooperación Técnica entre la CICESCT y la Alcaldía Municipal de Nueva Ocotepeque, que establece una alianza estratégica para la prevención, atención y referenciación de víctimas, así como la promoción de los derechos humanos en esta zona clave del país.

“Hoy Ocotepeque se suma a la lucha contra estos delitos que vulneran principalmente a los niños, niñas y adolescentes. Esta oficina no es solo un espacio físico, sino una puerta abierta para incrementar la lucha en esta zona fronteriza del país. Desde la CICESCT, con el respaldo del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro y el apoyo de UNICEF, reafirmamos nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás, y de incrementar las atenciones a nivel nacional”, declaró la Secretaria Ejecutiva de CICESCT, Sua Martínez Ibarra.

El nuevo centro funcionará dentro de las instalaciones facilitadas por la Municipalidad de Ocotepeque y estará a cargo de un equipo técnico especializado que liderará acciones de prevención, formación, atención integral a víctimas y articulación interinstitucional.

Este esfuerzo conjunto responde a la creciente necesidad de reforzar la presencia institucional en zonas fronterizas, donde la vulnerabilidad ante redes de trata de personas y explotación sexual comercial es alta.

Por su parte, el alcalde municipal, Isrrael Aguilar, reiteró su compromiso con la causa al firmar el convenio que formaliza esta cooperación interinstitucional, y aseguró que su alcaldía brindará todo el apoyo logístico necesario para que esta oficina opere de manera efectiva.

CICESCT, en alianza con UNICEF, el Gobierno de Honduras, liderado por la excelentísima Presidenta Xiomara Castro y las municipalidades, continúa consolidando una red nacional de atención, prevención y justicia para incrementar la protección de los Derechos Humanos. IR