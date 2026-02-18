CIAH pide al gobierno seleccionar funcionarios con capacidades que resguarden el patrimonio natural

Tegucigalpa – El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras (CIAH), hizo un llamado respetuoso al gobierno para que coloque en puestos gubernamentales a personas conocedoras con capacidades necesarias para tomar decisiones técnicas que resguarden el patrimonio natural y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

A través de un comunicado la CIAH señaló al gobierno que los puestos gubernamentales que sean destinados a la conservación del medio ambiente deben ser ocupados por personas capaces, técnicas y que conozcan ese ámbito.

El llamado obedece a los desaciertos que en los últimos años han tenido funcionarios al frente de las instituciones y que han deteriorado el medio ambiente del país, pese a los análisis técnicos que ellos como gremio han dado a conocer.

“El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras reafirma su disposición para colaborar de forma técnica, rigurosa y constructiva con las instituciones públicas, privadas y organismos de cooperación. Nuestro compromiso es promover criterios que fortalezcan el ejercicio profesional, garanticen una gestión ambiental responsable y contribuyan al desarrollo sostenible del país”, afirmaron. IR