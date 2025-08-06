Chris Hemsworth admite que volver a ‘Limitless’ lo hace parecer un masoquista

Miami (EEUU) – El actor australiano Chris Hemsworth dijo a EFE que vuelve con la «desafiante, agotadora e incómoda» segunda temporada de ‘Limitless’ tras sentirse «conmovido por lo que la gente aprendió sobre salud, bienestar, herramientas y métodos que podían aplicar en su vida diaria» en la primera entrega de esta serie documental.

El dios del trueno cinematográfico bromeó describiéndose como «un masoquista» y confesó que, al aceptar este nuevo reto, no pudo evitar preguntarse: «¿Por qué demonios estoy haciendo esto otra vez?», ya que la experiencia anterior, estrenada en 2022, «fue muy dolorosa».

Aun así, consciente de «la responsabilidad que tenemos con lo que compartimos con el mundo», decidió embarcarse en esta aventura donde no interpreta a ningún personaje, sino que se muestra totalmente vulnerable ante la cámara, una experiencia «increíblemente enriquecedora por todo lo que pude aprender sobre mí mismo», aseguró.

En ‘Limitless: Live Better Now’ (2025) el actor australiano vuelve a enfrentarse con sus propios miedos, su dolor crónico de espalda y otros límites con la ayuda de científicos y expertos en esta producción de National Geographic que se estrenará el 15 de agosto en Disney Plus y Hulu.

Dirigida por el nominado al Óscar a Mejor Director por la película ‘Black Swan’ (2010), Darren Aronofsky, la serie de seis capítulos fue grabada durante dos años en Nepal, Italia, Australia, Reino Unido, Suiza y Corea del Sur.

Entrenamiento militar en Corea del Sur

Hemsworth se enfrenta a pruebas como aprender a tocar la batería en dos meses para actuar en un concierto del cantante británico Ed Sheeran ante un estadio lleno con 70.000 personas, someterse a un duro entrenamiento con las Fuerzas Especiales de Corea del Sur, o incluso escalar una pared de casi 200 metros de altura en los Alpes suizos, una prueba que «fue probablemente lo más difícil que he hecho en mi vida», aseguró.

«Pasé por todas las emociones posibles: miedo puro, adrenalina al máximo, motivación, ira, frustración, voces internas que iban desde lo positivo hasta lo abusivo» y, aunque fue «increíble» llegar a la cima de la pared tras una hora de ascenso, no dudó en afirmar que «no es algo que quiera volver a hacer».

Los personajes que lleva en su mochila, en particular el de Tyler Rake, exsoldado de las Fuerzas Especiales australianas en la película ‘Extraction’, cuya preparación implicó «tomas largas, coreografías de peleas interminables y muchas lesiones», le han proporcionado «cierta resiliencia que me preparó para esto», destacó.

A diferencia de la primera temporada, ahora el actor deja de ser simplemente el «conejillo de indias» para convertirse en un investigador activo: «Esta vez fue más como un periodismo experiencial», en el que tuvo más autonomía «sobre lo que decía y hacía durante el proceso», por lo que admitió haberlo disfrutado «a un nivel más profundo».

Además de compartir lo aprendido en pantalla, Hemsworth apuesta por trasladar esos conceptos al día a día, y ofrece una receta clara para quienes simplemente buscan vivir un poco mejor: «moverte fuera de tu zona de confort».

«Ya sea entrenando, tomando duchas frías, desconectándote de los dispositivos, buscando la soledad, el silencio o meditando», lo esencial es entender que «el miedo viene de lo desconocido, así que cuanto más familiar sea lo desconocido, más cómodos estaremos en lo incómodo, y más preparados estaremos para lo que la vida nos depare», añadió.

Conocido por su larga trayectoria interpretando papeles de acción y fantasía como ‘Thor’ del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), o Tyler Rake en ‘Extraction’, Hemsworth se ve en el futuro del cine «probando distintos géneros y usando distintos sombreros» para «estar estimulado creativamente».

En la película policíaca dirigida por Bart Layton ‘Crime 101’, el último proyecto del actor que se estrenará en 2026, interpreta a un personaje «completamente distinto a todo lo que había hecho antes», por lo que confesó haberse sentido «nervioso y dudoso, porque no era algo familiar».

Para combatir sus miedos, Hemsworth recordó una frase que el actor Mark Ruffalo y compañero de elenco del film de Layton le dijo: «Lo que te asusta es lo que tienes que hacer, porque es donde más vas a aprender». EFE