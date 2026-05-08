Choque de opiniones: IHMA confirma daños en 44 mil quintales de frijol, pero exgerente rechaza su responsabilidad

Tegucigalpa – El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) confirmó que unos 44 mil quintales de frijol almacenados en sus bodegas ya no están en condiciones aptas, como apuntó la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Las actuales autoridades valoran esta situación como una pérdida de aproximadamente 85 millones de lempiras para el Estado, y atribuyen la culpa a la administración anterior.

(LEER): Más de 40 mil quintales de frijol almacenado en el IHMA ya no es apto para las cocinas hondureñas, admite la SAG

El gerente actual del IHMA, Allan Castillo, informó que, tras asumir funciones el pasado 20 de marzo, se iniciaron evaluaciones técnicas para determinar el estado real de las reservas estratégicas de frijol.

Allan Castillo, titular del IHMA desde el 20 de marzo de 2026

Según explicó, los análisis realizados evidencian que una parte importante del grano almacenado corresponde a cosechas de 2023, 2024 y 2025, con distintos niveles de deterioro.

“Hemos constatado a través de los análisis que alrededor de 44 mil quintales están dañados, unos no aptos para consumo y otros con tiempos de cocción de hasta tres horas”, señaló.

De acuerdo con la versión de Castillo, el problema estaría relacionado con la falta de rotación del grano en administraciones anteriores. Explicó que, por norma interna, el IHMA debe realizar rotaciones periódicas del inventario para evitar su deterioro, algo que, según dijo, no se habría cumplido.

Pese a los hallazgos, el titular de la IHMA aseguró que el país no enfrentará problemas de desabastecimiento. Indicó que, tras recorridos a nivel nacional con productores, existe suficiente producción para cubrir la demanda interna.

Exgerente del IHMA rechaza versión oficial

Por su parte Omar González, quien fungió como gerente de la institución a partir de noviembre de 2024, rechazó categóricamente las declaraciones de la actual administración.

Omar González, gerente del IHMA entre noviembre de 2024 y marzo de 2026

El exfuncionario insistió que los datos sobre el deterioro del frijol no coinciden con los inventarios entregados al momento de dejar el cargo. Sostuvo que durante su gestión se garantizó una reserva estratégica para evitar crisis de abastecimiento y especulación de precios.

González cuestionó además el criterio técnico utilizado para determinar el supuesto daño del grano: “Decir que el frijol está malo porque tiene una cocción de dos o tres horas no es correcto. Eso no significa que el grano esté dañado ni represente un riesgo para la salud”, expresó.

En ese sentido, el exgerente especificó que el IHMA no es una empresa comercial común, sino una institución estatal encargada de mantener reservas estratégicas de granos básicos para enfrentar emergencias nacionales.

Por este motivo, defendió las políticas de compra directa a productores implementadas en su administración, que, de acuerdo a su criterio, permitieron eliminar intermediarios y fortalecer la cadena productiva nacional.

Finalmente, González certificó que está dispuesto a colaborar ante cualquier instancia investigativa, incluido el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, si así se requiere. AD