Choluteca y Valle registrarán las temperaturas más altas del país con hasta 41 grados

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que para este viernes persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, destacando temperaturas extremas de hasta 41 grados centígrados en las zonas del sur del país.

El pronosticador de turno, Mario Centeno, detalló que el ingreso de humedad desde el mar Caribe generará precipitaciones débiles y aisladas en áreas montañosas de las regiones norte y oriente. Asimismo, por la tarde, la brisa proveniente del océano Pacífico podría provocar lluvias leves en sectores del suroccidente.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Choluteca y Valle, ambos con máximas de 41 grados y mínimas de 25 y 24 grados, respectivamente, posicionándose como las zonas más calurosas del país.

En otras regiones, Cortés y Comayagua alcanzarán máximas de 34 grados con mínimas de 24 y 20 grados, mientras que Yoro y Olancho también reportarán máximas de 34 grados. En Colón y Santa Bárbara se esperan temperaturas de hasta 33 grados, y en Atlántida y Francisco Morazán los termómetros marcarán máximas de 32 grados.

Por su parte, departamentos como Copán, Lempira y La Paz registrarán máximas de 32 y 31 grados, respectivamente. En Islas de la Bahía se esperan 31 grados de máxima con una mínima de 26, mientras que en Gracias a Dios la temperatura oscilará entre los 31 y 24 grados.

Las condiciones más frescas se reportarán en Intibucá, con una máxima de 25 grados y mínima de 13.

Copeco también indicó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies. Además, se detalló que la fase lunar actual es la luna llena.

La salida del sol se registró a las 5:27 de la mañana, mientras que la puesta se espera a las 6:05 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y tomar las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.LB