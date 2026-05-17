Choluteca reporta 18 suicidios en lo que va de este 2026

Tegucigalpa – La bella ciudad de Choluteca, en el sur de Honduras, reporta al menos el suicidio de 18 personas en lo que va del primer cuatrimestre de 2026.

– El último suicidio fue el de un menor de 12 años, un hecho que tiene consternada a la población.

El jefe de redes integrales de la región sanitaria de Choluteca, Alfredo Farach, calificó de “alarmante y preocupante” lo que ocurre con los suicidios en adolescentes.

Cifró que sólo este año ya se contabilizan 18 suicidios, la mayoría en adolescentes.

“Como Secretaría de Salud estamos comprometidos a contrarrestar estos hechos violentos, por eso es importante motivar a la población en general para que escuchen a sus hijos en todo momento”, declaró.

Farach mencionó que la Secretaría de Salud tiene el programa de Salud Mental para atender a las personas que padecen depresión.

El suicidio en Honduras se ha consolidado como una grave crisis de salud mental, registrando un caso aproximadamente cada 17 a 19 horas según los últimos informes estadísticos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH) reportan que miles de familias hondureñas se ven afectadas anualmente por este fenómeno, el cual muestra una tendencia preocupante al alza en la última década. JS