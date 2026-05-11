Choluteca registrará la temperatura más alta del país con 41 grados, advierte Copeco

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del pronosticador Luis Fonseca, informó que persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, mientras que en horas de la tarde la brisa del océano Pacífico generará chubascos débiles y aislados en la región suroccidental del país.

Además, las autoridades advirtieron que continuará la presencia de humo, con mayores concentraciones durante las primeras horas de la mañana, afectando la calidad del aire en distintas zonas del país.

COPECO indicó que la fase de la luna es cuarto menguante y que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 2 y 4 pies.

La salida del sol fue a las 5:23 de la mañana y la puesta será a las 6:08 de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, Choluteca reportará el registro más alto del territorio nacional con una máxima de 41 grados centígrados y una mínima de 26, seguida por Cortés, Santa Bárbara y Valle con temperaturas máximas de 38 grados.

El pronóstico por departamentos es el siguiente:

Lempira: máxima de 33 y mínima de 19 grados.

Ocotepeque: máxima de 33 y mínima de 20 grados.

Olancho: máxima de 36 y mínima de 20 grados.

Santa Bárbara: máxima de 38 y mínima de 20 grados.

Valle: máxima de 38 y mínima de 24 grados.

Yoro: máxima de 35 y mínima de 18 grados.

El Paraíso: máxima de 34 y mínima de 16 grados.

Francisco Morazán: máxima de 33 y mínima de 19 grados.

Gracias a Dios: máxima de 33 y mínima de 26 grados.

Intibucá: máxima de 27 y mínima de 14 grados, siendo la zona más fresca del país.

Islas de la Bahía: máxima de 32 y mínima de 28 grados.

La Paz: máxima de 34 y mínima de 19 grados.

Atlántida: máxima de 33 y mínima de 25 grados.

Choluteca: máxima de 41 y mínima de 26 grados.

Colón: máxima de 35 y mínima de 24 grados.

Comayagua: máxima de 35 y mínima de 20 grados.

Copán: máxima de 33 y mínima de 20 grados.

Cortés: máxima de 38 y mínima de 24 grados.

Finalmente, siempre se recuerda a la población mantenerse bien hidratados y no exponerse al sol sobre todo en horas pico. LB