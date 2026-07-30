Choluteca alcanzará los 40 °C este jueves en una jornada mayormente seca en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronosticó para este jueves condiciones mayormente secas sobre el territorio hondureño, favorecidas por el viento acelerado del este.

No obstante, se esperan precipitaciones débiles y aisladas en sectores de la región oriental, así como en zonas del norte y noroccidente.

La temperatura más elevada se registrará en la región sur, particularmente en Choluteca, donde el termómetro podría alcanzar los 40 °C, con una mínima de 26 °C, por lo que se prevé una jornada de intenso calor.

En el resto del país, las temperaturas máximas serán de 34 °C en Cortés, 33 °C en la región central, 32 °C en las regiones oriental y occidental, 31 °C en la zona insular y 30 °C en Francisco Morazán.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C de la región occidental y los 27 °C de la región insular.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará entre 2 y 4 pies.

El reporte meteorológico, elaborado por Luis Fonseca, señala además que la salida del sol se registró a las 5:32 a. m. y la puesta del sol a las 6:18 p. m.

Copeco recomienda a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en la zona sur, y mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas.LB