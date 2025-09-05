Choloma concentra las muertes por tosferina este año

San Pedro Sula– El municipio de Choloma concentra el mayor número de muertes de menores por tosferina en el presente año, sumando tres de los cuatro fallecidos por la enfermedad en menores de tres meses.

La directora de salud de la zona norte, Isis Fajardo dijo que en la última semana epidemiológica una recién nacida de 21 días falleció de tosferina en el hospital Mario Catarino Rivas y era originaria de Choloma.

En ese sentido, manifestó que el mayor número de casos de tosferina se están registrando en Choloma

Señaló que preocupa que las madres no están llevando a sus hijos a vacunar, tal y como lo hicieron nuestras madres, están dejando pasar el tiempo y esto está llevando al aumento de casos y muertes.

“Las vacunas son gratis y la población debe proteger a sus hijos, las mujeres deben vacunarse en el periodo de embarazo, esta enfermedad se puede prevenir y no lo estamos haciendo”, señaló la galena.

La tos ferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Antes de que se desarrollara la vacuna, la tos ferina era considerada una enfermedad de la infancia. Ahora la tos ferina afecta principalmente a los niños que no han completado el esquema de vacunación.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable. IR