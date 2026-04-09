Chiquis será la conductora de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Miami (EE.UU.).– La cantante y empresaria Chiquis será la conductora de la cuarta edición del especial Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará en Miami el 23 de abril, según anunciaron este jueves Telemundo y Billboard.

La ganadora de tres premios Latin Grammy y figura de la música regional mexicana fue homenajeada en la edición de 2025, donde recibió el premio ‘Impacto’ por sus contribuciones a la industria musical y a la sociedad, y ahora regresa ahora en el rol de anfitriona.

El especial reconocerá Becky G con el premio ‘Impacto global’, Ivy Queen con ‘Pionera’, Joy Huerta con ‘Espíritu de cambio’, Julieta Venegas con ‘Excelencia artística’ y Young Miko con ‘Artista Imparable’, entre otras que los organizadores anunciarán más adelante, señala un comunicado.

El especial Billboard Mujeres Latinas en la Música rinde homenaje a mujeres que destacan por su influencia en la música latina. EFE/ir