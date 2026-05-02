China prioriza inversión en café, educación y acuicultura en Honduras, afirma embajador Bo

Tegucigalpa – El embajador de la República Popular China en Honduras, Yu Bo destacó los avances y prioridades de la cooperación bilateral, enfocada en fortalecer sectores productivos, mejorar la educación y ampliar las oportunidades de desarrollo en el país.

– Adelantó que trabajan para la donación de 298 ambulancias, una para cada municipio de Honduras.

Durante declaraciones ofrecidas a medios radiales este fin de semana, el diplomático explicó que uno de los principales ejes de trabajo es el impulso a las exportaciones hondureñas hacia el mercado chino, especialmente productos emblemáticos como el café, tabaco, azúcar y otros rubros agrícolas.

En ese sentido, subrayó que se han implementado proyectos para elevar la calidad del café, incluyendo la entrega de secadoras modernas que permiten conservar mejor el grano y mejorar su valor en el mercado internacional.

Asimismo, resaltó el apoyo brindado al sector acuícola, particularmente en la producción de camarón, donde se han desarrollado seminarios y capacitaciones técnicas. Estas acciones, según indicó, han contribuido a dinamizar las exportaciones, generando ingresos que rondan los 90 millones de dólares y fomentando el empleo en distintas zonas del país.

En materia de educación, el diplomático describió que se avanza en la construcción de al menos seis nuevas escuelas, así como en el equipamiento de más de 300 centros educativos en comunidades con mayores necesidades.

Yu Bo también señaló que la cooperación se extiende a otras áreas como salud, seguridad y desarrollo municipal, mediante proyectos que abarcan decenas de municipios y que se ejecutan en coordinación con el gobierno central.

En el plano diplomático, reiteró que la relación entre China y Honduras se fundamenta en el principio de “una sola China”, lo que ha permitido consolidar una agenda de cooperación que incluye intercambios entre ciudades, programas de formación y nuevas oportunidades de inversión.

El embajador aseguró que ambas naciones continuarán profundizando sus vínculos con el objetivo de generar beneficios concretos para la población hondureña, priorizando proyectos que impacten directamente en el bienestar y el desarrollo económico del país. JS