China presenta a los tres astronautas de la misión Shenzhou-21, que despegará el viernes

Pekín – China presentó este jueves a los tres astronautas que participarán en la misión tripulada Shenzhou-21, cuyo despegue está programado para las 23:44 hora local del viernes (15:44 GMT) desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país.

La Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT) de China informó en una rueda de prensa que la tripulación está integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, con el primero como comandante de la misión.

Zhang Lu ya participó en la Shenzhou-15, mientras que para Wu Fei y Zhang Hongzhang este será su primer vuelo espacial.

Según el portavoz del programa, los tres astronautas representan las tres categorías activas del cuerpo espacial chino: Zhang Lu actuará como piloto de la nave, Wu Fei como ingeniero de vuelo y Zhang Hongzhang como especialista de cargas útiles.

Antes de su selección, Wu Fei trabajó como ingeniero en la Academia China de Tecnología Espacial, dependiente de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), mientras que Zhang Hongzhang era investigador en el Instituto de Física Química de Dalian, de la Academia de Ciencias de China.

La Shenzhou-21 será la sexta misión tripulada durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación espacial Tiangong, y el trigésimo séptimo vuelo del programa espacial tripulado del país.

Entre los principales objetivos de la misión figuran la rotación en órbita con la actual tripulación de la Shenzhou-20, una estancia de unos seis meses en la estación, la realización de experimentos científicos, actividades extravehiculares, y la instalación de dispositivos de protección contra desechos espaciales y de cargas externas.

La tripulación llevará a cabo también actividades de divulgación científica y educativas, con el fin de “maximizar los beneficios de aplicación integral” de la estación, según la agencia estatal CCTV.

La Tiangong, diseñada para operar durante una década, podría convertirse en los próximos años en la única estación espacial habitada, dado el previsto retiro de la Estación Espacial Internacional, liderada por Estados Unidos.

China ha reforzado en los últimos años su programa espacial, que ha logrado hitos como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la misión Tianwen-1, y planea junto con otros países la construcción de una base científica en el polo sur lunar. EFE