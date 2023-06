China podría precipitar una Tercera Guerra Mundial sí invade a Taiwán y paraliza el comercio mundial

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM), especial para La Tribuna y Proceso Digital de Tegucigalpa y El País de San Pedro Sula (Honduras)

Un Mano a mano que da miedo

AGM: Jacobo, hoy vamos a analizar una futura situación mundial que puede tener repercusiones superiores a la invasión rusa de Ucrania y estoy hablando dentro de dos a tres años: una posible invasión china para “reincorporar” la isla de Taiwán a su territorio, lo que podrá provocar una Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos se ha comprometido a defenderla. ¿Qué tan real ves esa amenaza? –

JG: Es difícil predecir en estos momentos que sucederá más adelante, lo que sí puedo decir es que las relaciones entre China y Estados Unidos están bastante deterioradas a grado tal que las comunicaciones entre Washington y Pekín han llegado al término más bajo de la relación entre ambas potencias. Por muchos años el ministerio de Defensa norteamericano y el de China mantenían contactos continuos , lo mismo pasaba con las cancillerías y entre Joe Biden y Xi Jinping. Es válido el dicho que reza que hablando se entiende la gente pero parece que hoy en día esas comunicaciones bilaterales están bien adormecidas y eso es algo vital que se corrija lo más pronto posible si se quiere evitar enfrentamientos de todo tipo, que dañaría severamente a ambas naciones.

AGM: Creo que no existe un acuerdo firmado que Estados Unidos acudirá con sus navíos de la Séptima Flota (entre 50 y 60 navíos de guerra y 350 aviones) a defender a Taiwán de una invasión china, y solo unas palabras del presidente Joe Biden. ¿Es así?

JG: Creo que estás en lo correcto, pero si existe en estos momentos en Estados Unidos y otras democracias un interés enorme en evitar que Xi se apodere de Taiwán por la vía bélica, pero no sé cuántos países estarían dispuestos a ayudarle militarmente a Taiwán o que se repita un tipo de ayuda como el que se le ha dado a Ucrania después de que Rusia invadió esa nación. No si la ONU pudiese hacer algo pues China y Rusia tienen el poder del veto y pueden bloquear cualquier medida que allí se tome.

Foto del líder chino Xi Jinping ante el Comité Central del Partido Comunista de China.(Foto Europa Press/ContactoPhoto).

AGM: China se viene preparando para ese día desde hace años. Actualmente creo que su poderío naval es de 340 buques de guerra y en dos años tendrá 400, en comparación con los actuales 300 de Estados Unidos.

JG: Yo pienso que el Congreso norteamericano le aprobará más fondos al Pentágono para aumentar su armamento dada la situación global que estamos viviendo, pues muchos países no democráticos se están armando más. Y cada día y eso incluye a naciones que ya tienen armas nucleares.

AGM: No perdamos de vista a dos fuerzas navales ya potentes en esos mares, las de Corea del Sur y Japón. ¿Podemos suponer que en caso de una invasión china a Taiwán se pondrían del lado de los Estados Unidos? ¿Y las de Filipinas?

JG: Todos esos países que tu mencionas están sumamente preocupados por la actual política militar de China en las regiones asiáticas y del Índico, estoy seguro que apoyarían a Estados Unidos, más no se si lo harían militarmente o únicamente monetaria y humanamente.

AGM: Si se produce un conflicto armado en mares del Sur, es obvio que se paralizaría el comercio mundial. Por el estrecho de Taiwán, entre esa isla y China continental, transita más de la mitad del comercio mundial y el mundo depende de los “chips” semiconductores de Taiwán. Sería un caos mundial.

Foto del «Nanchang», un super destructor chino, que ya navega en el Estrecho de Taiwan. Es el buque de guerra más poderoso del mundo. Es un auténtico arsenal flotante. (Foto Gobierno de China).

JG: No cabe duda que ese caos sería devastador, en todos los aspectos. Por eso es tan importante llegar a arreglos que impidan esta catástrofe global.

AGM: Tu que vives en Estados Unidos, ¿no crees que el país ya está cansado de guerras sin motivo fiable (Vietnam, Afganistán, Irak, etc) y estaría renuente a meterse en otra y en un tiempo de crisis económica y política?

JG: Dada la situación política norteamericana que se enreda más y más con cada día que pasa se necesitaría una unión cerebral de demócratas, republicanos e independientes para enfrentar unidos con esas crisis que siguen aumentando. Necesitamos tener la unidad que vivimos durante la Segunda Guerra Mundial.

AGM: Y una pregunta pertinente: ¿Por qué China quiere “recuperar” Taiwán? Aparte por el orgullo y soberbia, la razón económica. La industria tecnológica de Taiwán, superior a la de China, vale más de 100 billones de dólares, especialmente la de los semiconductores, ya que domina ese mercado en una cuota mundial de un 62 por ciento.

JG: Yo entiendo que Xi quiere recuperar a Taiwán, pero que bonito que lo hiciera por la vía democrática, no bélica. Y si se vota que sea una votación legal y genuina, no adulterada. Pero la palabra democracia no parece ser parte del vocabulario del señor Xi Jinping, que se considera un segundo Mao Zedong (Mao Tse-Tung), que por cierto tampoco supo tener uso de la palabra democracia, que tanto miedo inspira en la mente de las dictaduras.