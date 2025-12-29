China lanza maniobras militares cerca de Taiwán como «disuasión» contra «fuerzas externas»

Pekín/Taipéi – China lanzó este lunes unas nuevas maniobras militares alrededor de Taiwán, desplegando tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, con el fin de «disuadir» a las «fuerzas externas» que busquen «interferir» en la cuestión taiwanesa, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Bajo el nombre en clave de ‘Misión Justicia-2025’, estos ejercicios, que se extenderán hasta las 18.00 horas (10.00 GMT) del martes, se concentraron en siete zonas aéreas y marítimas cercanas a la isla, donde las fuerzas chinas llevaron a cabo entrenamientos con fuego real a lo largo de la jornada.

«Esta es una firme advertencia contra las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwan’ y la injerencia externa, y una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China», aseguró Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército chino.

La Guardia Costera china, por su parte, anunció también la realización, a partir de este 29 de diciembre, de patrullas de «aplicación integral de la ley» en aguas cercanas a Taiwán y en los alrededores de los archipiélagos de Matsu y Wuqiu, situados frente a la costa china pero controlados por Taipéi.

Un cerco desde «múltiples direcciones»

En este primer día de maniobras, el Ejército chino simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para lograr la «superioridad aérea regional», en los que participaron destructores, fragatas, aviones de combate, bombarderos y drones.

En comparación con anteriores ensayos bélicos, ‘Misión Justicia-2025’ abarca áreas más amplias del Estrecho y de la costa oriental de Taiwán, lo que supone un «estrechamiento del cerco» en torno a la isla que «permitiría a las fuerzas navales y aéreas chinas aproximarse desde múltiples direcciones», afirmó Zhang Chi, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de China, al rotativo oficialista Global Times.

Los medios estatales chinos difundieron imágenes del despegue de bombarderos H-6 equipados con misiles, de buques militares efectuando fuego de artillería en aguas próximas a Taiwán y de tropas terrestres activando sistemas de lanzamiento de proyectiles de largo alcance.

«Estos ejercicios se centran principalmente en patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo, la toma del control integral, el bloqueo de puertos y zonas clave, y la disuasión externa tridimensional», detalló el Comando del Teatro Oriental de Operaciones en un comunicado.

Taiwán moviliza a sus tropas

Tras el anuncio de estas maniobras, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán declaró que había puesto en marcha un centro de respuesta y desplegado fuerzas «adecuadas» para «proteger la libertad y la democracia» y salvaguardar la soberanía taiwanesa.

Subrayó que el personal militar permanecerá en «máxima alerta» durante la realización de estos ejercicios: «No se subestimará la capacidad (del adversario), pero tampoco se incurrirá en una infravaloración propia», destacó en un comunicado.

Hasta las 15.00 horas (07.00 GMT) de hoy, el Ministerio había detectado 89 aeronaves de guerra, 14 buques militares y 14 embarcaciones de la Guardia Costera china operando en los alrededores de la isla, así como una flota de cuatro barcos de asalto anfibio en el Pacífico Occidental.

El presidente taiwanés, William Lai, tachado de «independentista» y «alborotador» por las autoridades de Pekín, reafirmó este lunes su intención de seguir reforzando las capacidades defensivas de Taiwán y de «elevar de forma constante el coste que supondría una agresión» contra el territorio autogobernado.

Aviso a «fuerzas externas»

A diferencia de otras maniobras militares, ‘Misión Justicia-2025’ está expresamente dirigida a «disuadir» a «fuerzas externas», en un contexto marcado por el aumento del apoyo militar estadounidense a Taipéi y por recientes visitas de políticos japoneses de alto perfil a Taiwán.

«Las fuerzas externas que utilizan a Taiwán para contener a China y arman a Taiwán no harán sino alimentar la arrogancia del ‘independentismo taiwanés’ y empujar el estrecho de Taiwán hacia una situación de grave peligro bélico», advirtió el portavoz de la Cancillería china Lin Jian en una rueda de prensa. JS