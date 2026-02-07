China lanza con éxito una nave espacial reutilizable de carácter experimental

Pekín – China lanzó este sábado con éxito un cohete Larga Marcha 2F desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país, con el que puso en órbita una nave espacial reutilizable de carácter experimental, informó el diario oficialista China Daily.

En un comunicado citado por este medio, el centro espacial explicó que el vehículo de prueba tiene como objetivo «verificar tecnologías de naves reutilizables», que servirán como «apoyo técnico» para el «uso pacífico del espacio».

No obstante, las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre la misión ni sobre la nave, como la hora exacta del lanzamiento, la duración prevista del vuelo o los planes específicos del programa, y tampoco divulgaron imágenes del despegue ni de las operaciones en la sala de control terrestre.

Según China Daily, esta es la cuarta misión experimental relacionada con naves espaciales reutilizables anunciada públicamente por el país asiático: la primera se llevó a cabo en septiembre de 2020, la segunda en agosto de 2022 y la tercera en diciembre de 2023, todas ellas lanzadas mediante un cohete Larga Marcha 2F.

En la actualidad, Estados Unidos y China son los únicos países que cuentan con naves espaciales reutilizables, un concepto desarrollado inicialmente por EEUU en la década de 1970 y cuyo máximo exponente -el transbordador espacial estadounidense- estuvo en servicio durante tres décadas, hasta su retirada en 2011 por problemas técnicos y presupuestarios.

China ha reforzado su programa espacial en los últimos años con misiones como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1, además de la construcción de la Tiangong, que podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional complete su retirada. EFE