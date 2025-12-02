China destaca «fructífera cooperación» con Honduras ante un posible giro hacia Taiwán

Pekín – El Gobierno chino resaltó este martes su «fructífera cooperación» con Honduras, después de que los candidatos presidenciales conservadores en las elecciones de dicho país se mostrasen dispuestos durante la campaña a restablecer los lazos de Tegucigalpa con Taipéi.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en marzo de 2023, los lazos bilaterales «se han desarrollado rápidamente, con una fructífera cooperación en diversos ámbitos, lo que ha generado beneficios tangibles para los pueblos de ambos países».

Lin aseveró que China «trabajará con Honduras para seguir promoviendo el desarrollo continuo de las relaciones» con el objetivo de «beneficiar» a los pueblos chino y hondureño.

El vocero eludió comentar las elecciones en el país centroamericano por ser «un asunto interno» de Honduras, en el que China no debe «interferir».

Los dos candidatos principales conservadores, Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se mostraron favorables durante la campaña a volver a establecer relaciones con Taiwán y a fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

Nasralla dijo que, si gana la presidencia, romperá relaciones con Venezuela, retomará «las buenas relaciones» que Honduras ha tenido con Taiwán y con China la relación será solo en el campo económico.

Por su parte, Asfura consideró que Honduras estaba «muy bien» cuando tenía relaciones con Taiwán, porque recibía apoyo comercial y económico.

El conteo preliminar de las elecciones generales hondureñas muestra un empate técnico entre los dos candidatos conservadores con el 57.03 % de las actas transmitidas.

La relación entre Tegucigalpa y Taipéi, que se mantuvo durante más de ocho décadas, se rompió en marzo de 2023, cuando el Gobierno de Xiomara Castro reconoció a la República Popular China.

Desde entonces, Pekín ha acelerado los acuerdos comerciales y de cooperación con Honduras, mientras Taiwán observa con atención el proceso electoral, dado que un eventual giro de Gobierno podría revertir la alineación diplomática del país centroamericano. EFE

(vc)