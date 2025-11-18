China advierte a fuerzas políticas de Honduras el tema de Taiwán es de alta sensibilidad

Tegucigalpa – La embajada de China en Honduras advirtió a las fuerzas políticas de Honduras, mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, que “no perjudiquen en ninguna forma la soberanía de China ni envíen cualquier señal equivocada a las fuerzas secesionistas por la “independencia de Taiwán”».

La representación del gobierno de la República Popular China del presidente Xi Jinping emitió una “declaración del portavoz de la Embajada de China en Honduras con respecto al principio de una sola China”, donde asegura que “China nunca interviene en los asuntos internos de otros países”.

Aunque a la vez agrega que “la soberanía e integridad territorial de la parte china deben ser respetadas por todas las partes”.

El mensaje prosigue expresando: “Esperamos que las distintas fuerzas políticas de Honduras comprendan plenamente la alta sensibilidad de la cuestión de Taiwán, observen estrictamente el principio de una sola China, actúen con prudencia sobre la cuestión de Taiwán, no perjudique en ninguna forma la soberanía de China ni envíen cualquier señal equivocada a las fuerzas secesionistas por la “independencia de Taiwán”.

Asimismo recuerda que el 26 de marzo de 2023, Honduras estableció relaciones diplomáticas con China a base del principio de una sola China. Antes de esa fecha, Honduras reconocía y mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán, las cuales terminaron con el acercamiento del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el que finaliza dentro de un poco más de dos meses.

“Las empresas chinas están realizando inversiones en sectores de Honduras como el textil, el de planta fotovoltaica y de tabaco, mientras que numerosas empresas hondureñas, a su vez, mantienen estrechos intercambios comerciales con China”, cita la declaración china. VC