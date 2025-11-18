Chile se quedará sin glaciares que puedan atenuar nueva megasequía

Foto del díaChile se quedará sin glaciares que puedan atenuar nueva megasequíaPor: EFE18 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Glaciar Tapad, en la cordillera de los Andes, es uno de los analizados en el estudio que concluye que para 2100 los glaciares sólo podrán aportar la mitad de agua que ahora si Chile sufre una megasequía como la que prolonga desde hace 15 años. EFE/ Noticias recientes Portada DigitalPortada Jueves 20.11.2025. Ciencia y TecnologíaLa NASA publica las primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS PolíticaCongreso Mundial de la Libertad expresa preocupación por creciente tensiones en proceso electoral de Honduras DeportesLos Bravos de Atlanta adquieren al hondureño Mauricio Dubón InternacionalesTrump autoriza liberar los archivos Epstein, pero no hay fecha segura de difusión