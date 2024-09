‘Childstar’, el renacer de Danna Paola a simplemente Danna «tras sanar muchas heridas»

Madrid – Danna Paola creció entre platós, estudios de grabación y fue personaje mediático desde muy pequeña, algo que no es fácil y lleva a replantearte quién eres. Ahora la estrella mexicana ha decido romper con todo y ser Danna, como refleja en ‘Childstar’, un álbum que nació de la «oscuridad y la depresión».

“Nace de la oscuridad, de la depresión y del bloqueo creativo que tenía. Es un disco que, en el mes y medio que lleva fuera, me ha dado muchas alegrías, pero en los cuatro años que llevo trabajando en él me ha servido para hacer terapia también, para reconciliarme con mi pasado, me ha ayudado a sanar muchas heridas que tenía abiertas, y eso que todavía queda”, afirma la cantante a EFE.

Danna Paola (Ciudad de México, 1995) debutó a los 4 años en un programa en la televisión mexicana, ‘Plaza Sésamo’, y a partir de ahí su vida cambió para siempre, puesto que iría encadenando audiovisuales con proyectos musicales (en 1999 fue descubierta por Universal Music y en 2001 grabó su primer álbum, ‘Mi globo azul’).

Y así lo ha hecho hasta prácticamente hace cuatro años, en los que tocó suelo para convertirse en ella misma, salir “más fortalecida” y siendo una “nueva persona”, siendo simplemente, Danna.

“Empecé a preguntarme cómo había sido mi infancia. No tuve otra vida que no fuese la de ser una estrella de la televisión. Ha sido una introspección de tres años y medio, en los que he estado construyendo este disco, que al final es un ejercicio que salió de una terapia en la que comencé a hablarle a mi niña interior”, incide.

Por ello, con este séptimo disco (que en español se traduce como niña estrella) cuenta su descenso a los infiernos y su renacer. Un álbum maduro, sin miedo a experimentar y cargado de mensajes, en el que no solo ha trabajado en la composición, sino que también ha estado presente en la producción, así como en la de los videoclips e imágenes.

“Es la primera vez que tengo la dirección creativa de un proyecto y ha sido muy emocionante”, destaca.

Compuesto por trece ‘tracks’, el disco se divide en “dos mundos”, por un lado, la cara A, que es el lado positivo, de la fiesta, del enamoramiento y la liberación sexual (“el poder hablar de sexo a nivel metafórico en mis canciones también me ha ayudado mucho”, dice); mientras, la B es “más oscura, el desamor, la realidad de la vida y cuando empiezas a tocar fondo”.

La mexicana confiesa que el punto de inflexión en que todo detonó fue 2021, coincidiendo con la nominación al Grammy Latino por su disco ‘K.O.’.

“Estaba viviendo mi vida en automático, me invadía la prisa y la presión de la industria, y a veces no paramos un poco para sanar cosas personales, porque vivimos tan rápido que no podemos. Y a finales de 2021 me estalló, estaba siguiendo un camino en el que estaba cumpliendo con lo que debía y no con lo que quería», cuenta.

La artista confiesa que se estaba «asfixiando» con la música. «Tenía un bloqueo creativo y decidí dar un cambio de 180 grados con todo, incluido con mi nombre, y ser la cabeza de mi propio proyecto”, afirma.

Ahora Danna está de vuelta en España, el país que la acogió durante más de cuatro años mientras trabajaba en la producción de la serie de televisión ‘Élite’, para ofrecer dos conciertos dentro de su gira. Tras su actuación en Sevilla, lo hará en Madrid el próximo sábado, el día antes de su 29 cumpleaños.

“Me ilusiona mucho, creo que es un buen momento y una buena ciudad para celebrar mi cumpleaños. Volver a Madrid evolucionada y en este momento de mi vida es fantástico, será una noche mágica y especial, no tengo duda”, remacha. EFE