Chico solicita ser incluida en aplicación del decreto de emergencia vial

Tegucigalpa – La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), solicitó este miércoles ser incluido en la aplicación del decreto de emergencia vial, al mismo tiempo, lamentó no ser consultado por el gobierno.

El gerente de la Chico, Silvio Larios, comentó que esta organización le hubiera gustado conocer previamente este decreto.

“Necesitan una plática bilateral para que escuchen nuestras opiniones y sugerencias en relación a trabajos presentes y futuros, a corto y mediano plazo”, expresó Larios.

Señaló que el decreto de emergencia debe tener un período de vigencia, pero lamentó que no dialogaran con la Chico.

Asimismo, dijo que el objetivo de la emergencia es bueno, espera a mejorar, pero recordar que no es un trabajo permanente.

Sugirió que las autoridades deben recordar que hay que planificar un trabajo mucho más estructurado para mejorar toda la condición, mejorar la base y las obras complementarias.

“Se habla de que incluye temas de inundaciones y qué bueno, porque estamos aprovechando la época seca, que es cuando justamente se tienen que hacer los trabajos”, apuntó.

Sobre la maquinaria que les entregará a los alcaldes, respondió que dará una acción inmediata para poder atender obras, pero que debe contratarse el personal capacitado para que los operadores debidamente calificados se encarguen del mismo. AG