Chico señala que varios proyectos de infraestructura están paralizados

Tegucigalpa – El gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, informó este jueves que varios proyectos de infraestructura están paralizados.

Recordó que en abril el Congreso Nacional aprobó 23 proyectos de construcción tras ser revisados, pero fueron publicados en el diario La Gaceta hasta finales de junio o inicios de julio.

Larios lamentó que en ese tiempo no se continuó con la ejecución de las obras, iniciar nuevas obras o hubo retrasos en la construcción.

El gerente reveló que la Chico solicitó al gobierno la creación de un Consejo de Política de Infraestructura que permita buscar soluciones a esta problemática y garantizar la continuidad de los proyectos.

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Indicó que países como Chile, Argentina, Colombia y México siguen este tipo de prácticas, y son un ejemplo de desarrollo en Latinoamérica.

Larios afirmó que el presidente Nasry Asfura está viendo con mucha visión este proyecto y el éxito que puede trascender en el futuro.

Detalló que el objetivo es una inclusión de diferentes actores para proponer programas y proyectos a pequeño, mediano y largo plazo.

Confirmó que la deuda del gobierno con las empresas constructoras es de dos mil millones de lempiras, pero que están abonando de a poco. AG