Chico se pone a disposición del presidente para trabajar en política que fortalezca la construcción

Tegucigalpa – La Cámara Hondureña de Industria de la Construcción (Chico), señaló este miércoles que se pone a disposición del presidente Nasry Asfura y su administración para trabajar en la formulación e implementación de políticas públicas que fortalezcan la actividad de este rubro.

Divulgó una carta abierta que se deben mejorar las condiciones económicas de las empresas afiladas y proteger el empleo de miles de colaboradores que dependen de la industria de la construcción.

Indicó que la industria constituye uno de los pilares fundamentales de la economía hondureña.

La Chico puntualizó que el rubro de la construcción es un sector intensivo de generación de empleos formales, dinamizador de la inversión privada, promotor de encadenamientos productivos y motor clave para el desarrollo de la infraestructura, vivienda y servicios básicos.

Reiteró su voluntad de coadyuvar activamente con el gobierno para impulsar el crecimiento económico, inversión productiva, infraestructura estratégica y desarrollo sostenible. AG