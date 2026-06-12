CHICO pide activar más de 323 proyectos de construcción aprobados por el Congreso

Tegucigalpa- La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), solicitó al Gobierno agilizar la publicación y ejecución de más de 323 proyectos que fueron aprobados por el Congreso Nacional hace más de dos meses y que, según el sector, continúan sin ser publicados en el diario oficial La Gaceta.

El director ejecutivo de la CHICO, Silvio Larios, manifestó que existe preocupación en el sector construcción por la falta de información sobre el estado de estas iniciativas, aprobadas por el Legislativo el pasado 8 de abril.

Larios indicó que la falta de información genera incertidumbre entre las empresas constructoras, especialmente porque, a su juicio, existe una aparente falta de coordinación entre distintas instancias del Estado.

“Si el Congreso dice una cosa y por otro lado los funcionarios del Ejecutivo dicen otra, entonces eso podría denotar alguna falta de comunicación”, expresó.

El representante empresarial reconoció que las autoridades enfrentan situaciones complejas y diversas prioridades, pero consideró necesario mantener abiertos los canales de comunicación para informar sobre los avances y obstáculos en la ejecución de los proyectos.

Además de la situación de los proyectos, el directivo señaló que varias empresas continúan preocupadas por deudas pendientes relacionadas con obras ejecutadas.

Según explicó, anteriormente existían mecanismos de comunicación que permitían dar seguimiento a los pagos y brindar información a las compañías afectadas, pero esos canales se han reducido en los últimos meses.

Ante este escenario, la CHICO hizo un llamado a las autoridades para restablecer la comunicación con el sector y avanzar tanto en la publicación de los proyectos aprobados como en la atención de los compromisos financieros pendientes. AD