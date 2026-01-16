Chico exige pago de deuda del gobierno, Finanzas promete que honrará una parte y el resto le tocará al nuevo gobierno

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Gustavo Boquín, denunció este viernes que el gobierno sigue manteniendo la deuda con el rubro, mientras que la Secretaría de Finanzas indica que una parte lo pagará el actual gobierno, y el resto se encargará la siguiente administración.

Boquín señaló que el jueves cientos de empresas constructoras y supervisoras quedaron esperando de parte de la Secretaría de Finanzas el pago de los F-01 que quedaron esperando cargados el 2025.

Señaló que este monto que se iba a pagar no llega al 20 % del total de la deuda del gobierno con la industria de la construcción.

El gobierno el que más paga

En ese sentido, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, respondió que la Caja Única del Estado no es un banco, y que funciona con ingresos que procede del pago de impuestos de los hondureños.

Afirmó que el Estado siempre paga sus deudas y es el pagador más seguro que hay en una sociedad.

Duarte contó que cuando Xiomara Castro asumió el mandato del gobierno, Finanzas pagó 13 mil millones de lempiras de deuda flotante y los fideicomisos que dejó su antecesor.

“Yo estoy seguro que el gobierno que asuma no va a cometer ningún error en materia de pagos”, dijo al canal HCH.

El funcionario indicó que el pago del F-01 es de mil millones de lempiras que están en flujo de programación, al mismo tiempo, descartó que se iba a pagar el jueves.

Garantizó que el pago F-01 se realizará antes del cambio de gobierno que es el 27 de enero.

Manifestó que se coordinará con el ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda Paredes, para que hable con las empresas constructoras para que coordine el pago del F-01.

Duarte admitió que cuando se cierra un año fiscal y empieza un nuevo que queda una deuda flotante que oscila entre ocho y 15 mil millones de lempiras que le tocará pagar al siguiente gobierno.

Informó que la próxima semana pagará mil millones de lempiras que está cargado en el sistema de la deuda al rubro de la construcción, y que el resto le tocará al nuevo gobierno. AG