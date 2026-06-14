Chico estima construcción de “apenas” tres mil viviendas sociales para el 2026

Tegucigalpa – El director de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, estimó que en el presente año se construirán “apenas” tres mil viviendas sociales.

Explicó que la causa es que la Chico no ha recibido el dinero del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi).

«No hemos escuchado ni de parte de ellos ni del presidente de que estén asignados los fondos, aunque sabemos que han trabajado en los preparativos de la identificación de la institución y la cantidad de recursos”, manifestó Larios.

Aunque anheló que para finales de agosto se podrá contar con los recursos de Banhprovi para impulsar de manera continua la construcción de viviendas, rebajar el déficit y crear empleos directos e indirectos.

Además, mencionó que se plantea el manejo de recursos financieros mediante la Cooperación Andina de Fomento (CAF) que sería de 500 millones de dólares anuales para apoyar el programa de viviendas sociales.

Sostuvo que es necesario las reuniones con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que las instituciones que les van a prestar recursos tomen las decisiones pertinentes. AG