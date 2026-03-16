CHICO descarta incremento oficial en el precio del cemento y pide evitar especulación

Tegucigalpa- El director ejecutivo de La Cámara Hondureña de Industria de la Construcción (CHICO) Silvio Larios, advirtió que el incremento en los precios de los combustibles podría generar presiones en los costos de los materiales de construcción, por lo que pidió prudencia a ferreterías y distribuidores para evitar especulación.

-Constructores alertan por impacto del alza del combustible y piden evitar especulación en materiales.

-Larios también aclaró que, aunque se ha mencionado un posible aumento de siete lempiras en el precio del cemento, las empresas cementeras en Honduras no han anunciado oficialmente ningún incremento hasta el momento.

El dirigente señaló que el país está experimentando aumentos significativos en el precio de los combustibles, situación que está relacionada con el Medio Oriente, cuyos conflictos bélicos influyen directamente en el mercado internacional de energía.

“Mientras continúe esta situación del conflicto en Medio Oriente vamos a tener ese impacto aquí. El combustible está presente en la cadena de costos de prácticamente todos los productos y actividades humanas”, expresó.

Impacto en la industria de la construcción

Larios explicó que el combustible incide en múltiples procesos dentro del sector construcción, desde el transporte de materiales hasta la producción de insumos, como el cemento, cuyos hornos industriales utilizan energía derivada de combustibles.

En ese sentido, indicó que cualquier aumento en los costos energéticos termina reflejándose en la cadena de costos de los materiales, lo que podría trasladarse gradualmente al precio final de las obras.

Ante este panorama, el directivo de la CHICO hizo un llamado a ferreteros y distribuidores de insumos de la construcción para que actúen con prudencia al momento de ajustar precios.

Asimismo, solicitó vigilancia por parte de la Dirección General de Protección al Consumidor, al advertir que podrían surgir casos de especulación en el mercado.

“En río revuelto hay ganancia de pescadores. Algunos podrían intentar sorprender a los consumidores”, manifestó.

Sin anuncio oficial de aumento al cemento

Larios también aclaró que, aunque se ha mencionado un posible aumento de siete lempiras en el precio del cemento, las empresas cementeras en Honduras no han anunciado oficialmente ningún incremento hasta el momento.

Indicó que algunas ferreterías podrían estar anticipando ajustes por previsión ante el encarecimiento del combustible, pero reiteró que no existe comunicación oficial por parte de las compañías productoras.

El representante del sector construcción recomendó a los consumidores estar atentos a los cambios de precios y denunciar incrementos abusivos, al tiempo que insistió en que los ajustes deben realizarse de forma racional y equitativa si las condiciones del mercado lo ameritan.LB