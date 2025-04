Chicharito: «A Mbappé mucha gente le quería ver como el nuevo Hazard»

Londres – Javier «Chicharito» Hernández (Guadalajara, 1988) conoce mejor que nadie las noches en el Santiago Bernabéu. Le tocó ver a su equipo eliminado en 2013 con el Manchester United, aunque aquello lo vivió desde el banquillo, pero dos años después volvió, enfundado en la camiseta blanca, para eliminar al Atlético de Madrid con uno de sus goles más memorables.

Minutos después de que Gabriel Martinelli condenase al Real Madrid a caer eliminado en los cuartos de final de la Champions, el máximo goleador de la historia de México atiende a EFE, en calidad de embajador de la marca Enterprise Rent-A Car, para analizar el presente de los de Carlos Ancelotti, la figura del técnico italiano, las comparaciones Cristiano Ronaldo-Kylian Mbappé y los desastres del Manchester United.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿qué le ha parecido lo que le ha ocurrido al Real Madrid?

Respuesta: Hay que darle mérito a los rivales también. A un equipo como el Real Madrid siempre hay que exigirle el máximo y a fin de cuentas su historia dicta la exigencia misma. Ganar tantas Champions, estar siempre peleando por copas, por títulos, es lo que tiene. La exigencia está ahí.

Pero hay que poner todo en proporción. Más que hablar de este partido de vuelta, la ida fue lo crucial. Sabemos el Real Madrid con las remontadas, los goles en los últimos minutos, pero no puedes perder un partido por 3-0. Ahí es donde ya se pone todo más complicado, muy cuesta arriba.

Todo el mundo esperaba que el Arsenal iba a estar metido atrás y no. En cada pelota que tenía Courtois presionaban como si tuvieran que marcar otro gol. Hay que darles crédito. El Madrid ha remontado muchos partidos, pero ahora no se pudo, tampoco es para conformarse, siempre tienes que esperar lo máximo, peor tampoco hay que hacer más de lo que es.

P: Siempre ha hablado muy bien de Ancelotti, de cómo le cuidó en su año en el Real Madrid. ¿Cree que se es justo criticándole con todo lo que se ha logrado?

R: No sé si se es justo o injusto, porque cuando no logras los objetivos que te marcas a principio de temporada, tienes que asumir eso, pero creo que, y quiero decirlo con todo el respeto posible para Ancelotti, si la tradición tiene tanto peso en ciertos clubes, no hay que cargar tanto la mano. No es lo mismo si eres un entrenador que no ha ganado nada que si eres un entrenador que ha ganado muchísimas Copas de Europa, ligas, trofeos, etc. Ahí es donde entra la memoria que tiene que existir. Cuando no se gana la Champions hay que esperar, porque todavía queda la Copa, la Liga… Pueden terminar con un doblete. Tu pasado te permite al fin de cuentas que no se te cargue tanto la mano, porque si no entonces de qué sirve que hayas ganado tanto. Tampoco digo que no haya que criticar cuando no salen las cosas, pero no es lo mismo cuando no has ganado absolutamente nada que cuando has ganado mucho.

P: ¿Puede ser Mbappé lo que fue Cristiano en el Real Madrid?

R: Más que compararlo con Cristiano, Mbappé tiene toda la determinación de ser uno de los mejores del mundo durante muchísimo tiempo. Superó hasta los goles de mi ídolo máximo, el fenómeno Ronaldo, en su primera temporada y eso que mucha gente le quería tener como el nuevo Hazard. Es lo que te da estar en el Madrid, te dan muchas cosas completamente desproporcionadas, porque cuando estás ahí arriba va a haber mucha gente que quiere buscarte el más mínimo defecto para sentir que ellos están a la altura. Mbappé ya es campeón del mundo, es capitán de su selección, a Benzema le pasó también y luego ganó el Balón de Oro… Creo que está muy bien arropado, en el mejor club del mundo y que le va a ayudar muchísimo a ser el mejor del mundo y mantenerlo.

P: Hace doce años que usted ganó la última Premier del Manchester United, la última de Ferguson, si le hubieran dicho que el club iba a estar ahora como está, le hubiera sorprendido muchísimo, imagino.

R: Sí me hubiera sorprendido. No me esperaba tantos años, pero sí me esperaba varios de transición. No puedes sustituir de la noche a la mañana ni en cinco años al mejor entrenador de todos los tiempos, en mi opinión, como Alex Ferguson. En Inglaterra tienen una paciencia diferente a otros países, pero creo que ya es hora, que con el nuevo entrenador van a pelear por la Europa League. Esperemos que en la liga no sigan bajando posiciones, pero, claro, los clubes que han siempre estado en lo más alto y no lo estén, y que les cueste tanto trabajo volver, genera mucha incomodidad y muchas dudas. Han tardado más de lo que esperaba, pero ya es hora de exigir resultados. Se acabó el tiempo de transición.

P: ¿Y le sorprendió que le quitara el United la pensión a Ferguson?

R: Más que fijarme en eso, lo que puedo decir es que Ferguson, sin estar ya en ese rol de entrenador, haya salido a decir que está feliz de poder ayudar al club, te dice el amor que le tiene al United. Entrar en esos detalles de ahorrarse dinero o no, la gente va a hablar, pero que a una personalidad como Ferguson le esté pagando eso o no… Es un gesto del club para él, pero no merece la pena mucho hablar de ello. Creo que la gente lo ha utilizado para criticar más al United.

P: ¿Qué daría por que el Mundial de 2026 en México, su casa, le hubiese pillado algo más joven y poder estar ahí?

R: Nada. A mis 36 años jugué tres Mundiales, marqué cuatro goles, el primero de ellos a Francia, como mi abuelo en 1954, soy el máximo goleador de la selección hasta el momento… No cambiaría absolutamente nada.

P: ¿Cuál es su cometido en Enterprise Rent-A-Car?

R: Colaborar de la mejor forma que puedo en este país y con la Europa League. Yo aporto como futbolista mi imagen, para todas las promociones que hace esta empresa. Yo muy feliz de poder colaborar con ellos, con una empresa que confía mucho en el fútbol. Me gusta que se me tome en cuenta con lo que pueda yo generar y aportar a esta empresa que ayuda a la gente cuando viaja y que les facilita su estancia. EFE