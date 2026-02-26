Chequesol: MP rechaza que testifiquen Redondo y Carlón, y la audiencia sigue el próximo lunes

Tegucigalpa – El Ministerio Público rechazó la solicitud de las defensas técnicas en el caso conocido como “Chequesol”, para que comparezcan los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya, en torno a los fondos aprobados por el Congreso Nacional. Esto ocurrió este miércoles durante la continuación de la audiencia inicial que continuará el lunes 2 de marzo a las 8.30 de la mañana.

– El juez decidirá próximamente si procede o no la posición del MP.

El portavoz judicial, Carlos Silva informó que la pretensión de las defensas era que se diera como admisión la presentación como testigos del expresidente del CN, Luis Redondo, y el exsecretario Carlos Zelaya, pero la Fiscalía al momento de sus objeciones a los medios de pruebas ofertados desistió la solicitud.

El vocero Carlos Silva explica lo ocurrido este miércoles 25.02.2026. en la continuación de la audiencia inicial en el caso ChequeSol. #ProcesoDigital pic.twitter.com/lmBV7gaTF7 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 25, 2026

La Fiscalía hondureña arguyó que sería inoportuno convocar a los dos exdiputados para que sirvan como testigos porque sus participaciones serían ineficaces porque la pretensión de las defensas era que estas personas arguyeran acerca de la aprobación del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), porque no es un hecho controvertido, ya que lo que se quiere saber en este caso es la utilización de manera incorrecta los más de seis millones de lempiras.

El debate se reanuda el próximo lunes 2 de marzo a las 8.30 de la mañana. El juez en ese momento dará a conocer cuáles medios de prueba serán admitidos y los que serán evacuados posteriormente.

En la continuación de la Audiencia Inicial en el proceso instruido para el extitular de SEDESOL José Carlos Cardona, la Diputada Isis Carolina Cuéllar y 10 acusados más, todos por 67 delitos de Fraude.

Juez de Letras Designado escucha las objeciones de la fiscalía sobre los… pic.twitter.com/zY6oBb71Dl — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 25, 2026

Relación de hechos

En este caso está imputados el exministro José Carlos Cardona, Isis Cuéllar, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

Las 12 personas son acusadas por el Ministerio Público por la comisión de 67 delitos de fraude.

Se investiga el destino de fondos de programas de desarrollo económico y social de Sedesol en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

El caso del “chequesol” se basa en la revelación de un video entre Cuéllar y el exministro Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En el material audiovisual, la entonces congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

Cuéllar mencionó que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras. JS