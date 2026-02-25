Chequesol: Juez analiza 84 medios de prueba

Tegucigalpa – El juez natural designado deberá analizar un total de 84 medios probatorios y determinar cuáles serán admitidos o no para la audiencia inicial en el caso del “Chequesol” que involucra a la diputada suspendida Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.

– Durante la audiencia no están presente los imputados ya que consideran que no son necesarios ya que están con medidas.

El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, comunicó que la defensa presentó un total de 37 medios probatorios: 33 documentales y cuatro testigos.

Mientras que el Ministerio Público ofertó 47 medios de prueba: 34 documentales, cinco testigos, siete pericias y una evidencia.

“El juez va a tener que valuar un total de 84 medios probatorios para saber por su utilidad, idoneidad y proporcionalidad cuales de estos admiten y van a ser evacuados en la audiencia inicial”, dijo Silva.

Informó que para el miércoles están programados las objeciones de los fiscales del Ministerio Público de los 37 medios probatorios propuestos por la defensa de los imputados.

Relación de hechos

En este caso está imputados el exministro José Carlos Cardona, Isis Cuéllar, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

Las 12 personas son acusadas por el Ministerio Público por la comisión de 67 delitos de fraude.

Se investiga el destino de fondos de programas de desarrollo económico y social de Sedesol en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

El caso del “chequesol” se basa en la revelación de un video entre Cuéllar y el exministro Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En el material audiovisual, la entonces congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

Cuéllar mencionó que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras. AG