Chequesol: Concluye audiencia inicial y convocan al lunes para conocer fallo

Tegucigalpa – El juez que conoce la causa determinó concluir la audiencia inicial en el caso Chequesol, que involucra a un exministro y una diputada, y se convocó para el próximo lunes 23 de marzo para conocer el fallo judicial.

Esta tarde el Juez Natural Designado para conocer causa por presunta comisión de 67 delitos de fraude en caso «Sedesol» dio por concluida la fase de presentación de conclusiones de las partes procesales y convocó para lunes 23 de marzo a las 2:00 pm para notificar la resolución de la audiencia inicial.

En el debate el Ministerio Público solicitó cambio de medidas, de arresto domiciliario a prisión preventiva, para los implicados en el caso de Chequesol.

El caso del “Chequesol” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En este caso están implicadas 12 personas, entre ellas Cardona y Cuéllar, acusados por la comisión de 67 delitos de fraude.

Por este caso, Cuéllar fue suspendida de su cargo como diputada al Congreso Nacional. JS