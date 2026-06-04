Checo Soucek confía en la catarsis del Mundial tras la mala temporada del West Ham

Praga- Tomas Soucek, el internacional checo que acumula más encuentros con la selección absoluta, vuelve a la medular de su equipo en un anhelado mundial en el que ve una posible catarsis tras una pobre temporada con el West Ham United.

«Estoy disfrutando mucho de mi situación actual», declaró el futbolista en rueda de prensa en Nueva Jersey (EEUU), según informa este jueves el portal checo iDNES.cz.

«Lo lamento, pero ahora estoy totalmente concentrado en el torneo con el que hemos soñado durante tanto tiempo», solventó Soucek una pregunta sobre su próximo destino, tras el descalabro de los londinenses en la Premier League, que les ha supuesto el descenso de categoría, afirmó el jugador en una rueda de prensa antes del duelo.

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Soucek prefiere centrar ahora su atención en la vuelta de su equipo nacional a un Mundial, después de 20 años de ausencia.

«Estoy disfrutando del fútbol que me apasiona (…) Estoy concentrado en la selección nacional», añadió el jugador.

Soucek, con 89 representaciones internacionales, estará en la medular de su equipo en el amistoso de esta madrugada contra Guatemala, una selección que el centrocampista dijo considerar parecida a la de México, con la que los centroeuropeos se medirán en el Grupo A del Mundial.

«Guatemala es un muy buen equipo, en algunos aspectos se le puede comparar con México, pero nosotros nos estamos concentrando principalmente en nosotros mismos», aseguró.

De los tres partidos oficiales disputados contra equipos latinoamericanos, los checos han ganado dos, contra México (2-1, 2024) y Paraguay (1-0, 2022), y empatado con Perú (0-0, 2011).

Un balance que invita a soñar, si bien el principal objetivo mundialista es pasar la fase de grupos, ha aseverado el técnico Miroslav Koubek, cuya alineación contra los Chapines dará muchas pistas sobre quién jugará contra Corea del Sur en el Estadio Chivas de Guadalajara, el primer escollo del equipo checo en esta copa del mundo. EFE/ir