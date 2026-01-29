Chaumet y Cartier presentan joyas únicas en la semana de la alta costura parisina

París – Históricos joyeros como Chaumet y Cartier han aprovechado, como es tradición, la semana de la alta costura de París, en la que se han dado a conocer las propuestas de vestir a medida y exclusivas para la primavera-verano, para desvelar igualmente sus novedades. Oro blanco o rosa y diamantes continúan como la combinación perfecta.

En la plaza Vendôme, la de las casas que sedujeron a reyes, maharajás y emperadores, y en sus salones, Chaumet, el favorito de Josefina de Beauharnais, primera esposa de Napoleón Bonaparte, ha creado un set, bajo el nombre de “Envol” (Partida).

Con forma de alas e inspirada en una de las piezas de archivo de la “maison”, de principios del siglo XX, se compone de ocho propuestas en las que no faltan tiara, collar, anillos, pendientes, broches y hasta un minúsculo reloj. Una interpretación de la naturaleza, en oro blanco, diamantes y zafiros.

Cartier, en su cuartel general del 13 de la rue de la Paix, muy cerca de allí, desvelaba estos días la tercera parte de su colección “En equilibre” (En equilibrio), donde reina la armonía de las piezas. Platino, diamantes, aguamarina y ónix son algunos de los materiales utilizados para hacerla realidad.

Este último capítulo sigue jugando con los volúmenes y entre los temas no falta la fauna salvaje, en la que está la pantera, animal icónico en la casa.

Junto a las novedades de Cartier, se mostraban piezas históricas de diferentes épocas y objetos nuevos, como un humidificador de puros y hasta una estilográfica en oro con formas de cocodrilo.

“Si en la joyería se parte del diseño a la hora de imaginar cada pieza, en la alta joyería el punto de partida son las piedras”, explicaba una fuente de la firma a EFE, en la presentación.

Un nombre italiano, y más “joven” que los anteriores, Pomellato, que en 2027 celebrará su 60 aniversario, mostró en su ‘show-room’ parisino la última novedad, “Scala di luce”, (Scala de luz), un guiño al teatro milanés, en oro rosa y diamantes diminutos. Si bien no es única, su distribución se realizará en un pequeño número de sus tiendas del mundo.

Volviendo al terreno de las piezas en un solo ejemplar, Roger Vivier no falta a su cita. El gran nombre del calzado, y en concreto su director creativo, Gherardo Felloni, presenta de nuevo bolsos únicos, realizados en los más exquisitos materiales (plumas, bordados, pedrería), combinados con técnicas de la joyería.

En la elaboración de cada uno de los bolsos-joya se requiere entre 60 y 70 horas de trabajo y los precios oscilan entre los 25.000 y los 70.000 euros, para cada ejemplar.

Joyas únicas y costosas en la semana de la alta costura, aunque habrá que esperar a la próxima edición, la de julio, para descubrir piezas aún más espectaculares de un número mayor de casas. EFE