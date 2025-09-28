«Chano» Rivera propone a porteños un cambio con ideas nueva

Tegucigalpa – El candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Mario “Chano” Rivera, visitó este domingo el mercado municipal de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, donde compartió con pobladores y comerciantes.

El presidenciable dijo que durante su recorrido, los comerciantes les plantearon los problemas que el tripartidismo no ha podido darle solución y que incluyen precios altos, falta de oportunidades, insalubridad y educación.

“El gran cambio es la DC, yo les digo a los porteños, si hay esperanza, la esperanza es la DC, es Chano Rivera porque lo que tenemos con ideas nuevas, ideas diferentes, ideas disruptivas”, afirmó a medios locales.

Rivera detalló que sus propuestas presentan opciones de empleo, el sueño americano en Honduras, La Biblia en las escuelas, “la CICIH catracha” con Gabriela Castellanos, dentro de otras propuestas para que pueda irrumpir por primera vez, una ola de trabajo, solo un partido nuevo lo puede hacer”, dijo. VC